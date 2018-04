Stiri pe aceeasi tema

- O tanara irlandeza a fost invitata la nunta prințului Harry pentru ca adunat bani pentru copiii din Romania. Daniella Timperley, din Randalstown, este unul dintre cei 600 de invitați la nunta anului, scrie Daily Mail. Eleva de 18 ani din Irlanda de Nord este prima persoana din afara apropiaților mirilor…

- Peste 100.000 de persoane sunt așteptate sa aunga la Castelul Windsor pentru a asista la nunta prințului Harry al Marii Britanii cu fosta actrița americana Meghan Markle ce va avea loc pe 19 mai, au anunțat reprezentanții poliției britanice. Potrivit unui comunicat, „aceasta va fi una dintre cele mai…

- Potrivit mass-media britanice, printul Harry si Meghan Markle ar fi ales Namibia si Botswana pentru a-si petrece luna de miere, deoarece continentul african are o semnificatie aparte pentru viitorul cuplu princiar, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Nu mai este foarte mult si urmeaza nunta anului! In doar doua luni, Meghan Markle si Printul Harry isi vor spune "da" in fata lui Dumnezeu. Insa, oare cine o va conduce pe aceasta la altar si cine ii va fi domnisoara de onoare?

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle vor avea 600 de invitati la nunta ce va avea loc in luna mai, a anuntat Palatul Kensington, fara a preciza insa cine va participa la eveniment. Persoanele invitate la ceremonia de la Capela Sfantul George vor participa…

- Prințul Harry și Meghan Markle au facut publice invitațiile lor de nunta. Nunta regala va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, iar pregatirile sunt in toi. Așa ca nu avea cum sa lipseasca modelul de invitație. Și tot ieri au și trimis invitațiile celor care vor…

- Invitatiile la nunta printului Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica sa, Meghan Markle, au fost trimise, a anuntat, joi, Palatul Kensington, scrie digi24.ro.

- Garderoba lui Meghan Markle costa 28.000 de dolari. Iata ce contine. Toate privirile sunt indreptate anul acesta spre Meghan Markle. Actrita se va marita in luna mai cu Printul Harry, intrand astfel in cea mai faimoasa familie regala din lume. De la anuntul logodnei, ce a avut loc anul trecut, si pana…

- Nunta Prințului Harry cu Meghan Markle nu este singura care se pregatește in regatul britanic. Pe 12 octombrie, verișoarea acestuia, Prințesa Eugenie, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, in același loc in care o vor face și cei doi de mai sus: Capela St George’s din Windsor. Ei bine, fiica…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a dat consimtamantul formal pentru casatoria printului Harry, nepotul sau, cu fosta actrita americana Meghan Markle, potrivit AFP. Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017, stau intr-o…

- Meghan Markle a fost botezata la anglicanism in cadrul unei ceremonii secrete, scrie presa britanica. Jurnaliștii au aflat ca botezul care a avut loc, marți seara, a fost facut de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, cel mai inalt prelat al Bisericii Anglicane. Meghan care a studiat la Școala…

- Dupa botezul lui Meghan Markle de marți, actrița convertindu-se la religia anglicana, iata și prima apariția a sa impreuna cu Prințul Harry, chiar de Ziua Internaționala a Femeii. Logodnicii au ajuns la un eveniment in Birmingham și sute de fani i-au intampinat in fața cladirii Millennium Point, cei…

- Actrita americana Meghan Markle a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane inaintea casatoriei sale cu Printul Harry care va avea loc in luna mai, potrivit Daily Mail, citat de AFP. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a oficiat o slujba de 45 de minute la Capela Regala din Londra, marti,…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea…

- Prințul Harry și Meghan Markle invita 2.640 de oameni obișnuiți la nunta lor, care va avea loc la Castelul Windsor. 1200 vor fi aleș din toate colțurile Regatului Unit și vor putea asista la sosirea mirilor...

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriasa dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie 2017, in timp ce printul William, in varsta de 35 de ani, si sotia lui, Kate, in varsta de 36 de ani, reprezinta o atractie majora pentru…

- Politia britanica a confirmat joi ca a lansat o ancheta privind un plic suspect, care continea un praf alb, adresat printului Harry si logodnicei sale, Meghan Markle, relateaza AFP. Potrivit cotidianului Evening Standard, plicul continea si un mesaj rasist. "Substanta a fost examinata si nu este suspecta",…

- Marți dimineața, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au vizitat Edinburgh-ul, ca parte a turneului lor in Scoția. Este prima vizita oficiala a lui Meghan pe aceste meleaguri, iar simpatizanții regali s-au prezentat in numar mare pentru a o intilni. Meghan Markle și Prințul Harry au fost intimpinați…

- Ieri a fost o zi plina pentru Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle. Aceștia au ajuns in Scoția, unde au participat la mai multe evenimente oficiale. La unul dintre ele, cei doi s-au intalnit cu fondatoarea unei organizații caritabile, care a emoționat-o peste masura pe fosta actrița. Meghan…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Pe data de 19 mai, la nunta lui Meghan Markle cu Printul Harry, actrita se va afla in centrul atentiei insa, acelasi lucru se va intampla si cu mama sa Doria Ragland, in varsta de 61 de ani, care va trai aceeasi experienta ca mama lui Kate, Carole Middleton, in anul 2011, scrie ONE.

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Fostul principe Nicolae este comparat cu printul Harry, in presa din Marea Britanie. Iar sotia lui, cu Maghan Markle. "Nicolae Medforth-Mills, nepotul cel mare al Regelui Mihai, este singurul capabil sa aduca o urma de speranta pentru reinstaurarea monarhiei romanesti". Aceasta este imaginiea pe care…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Printul Harry este ''profund indragostit'' de logodnica sa Meghan Markle, spune cantaretul britanic Elton John, potrivit Press Association. Artistul, prieten apropiat al mamei lui Harry, Diana, printesa de Wales, a dezvaluit ca printul, ''in extaz de fericire'',…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De...

- Printul Harry si logodnica sa americana, Meghan Markle, se vor casatori pe 19 mai 2018 la Castelul Windsor, iar Familia Regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptia. Insa, avand in vedere ca Meghan a abandonat actoria pentru a se putea casatori…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Admiratori din intreaga lume au așteptat cu sufletul la gura concretizarea legamantului dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Este evident pentru oricine ca amandoi se iubesc și vor face orice ca sa fie impreuna. Cand vine vorba de bani insa, lucrurile sunt puțin mai complicate. In prezent, fosta actrița…

- Dupa ce se va casatori cu Prințul Harry, viața lui Meghan Markle va lua o alta turnura. Actrița nu se va mai bucura de libertatea pe care o avea,inainte de a-l intalni pe Harry. O libertate fara reguli stricte sau constrangeri. Prințul Harry s-a implicat intotdeauna in proiectele umanitare, lucru inspirat…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…