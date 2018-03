Aranjamente pentru masa festiva de Pasti Culori puternice In timp ce majoritatea lumii merge pe tema clasica, cu oua si iepurasi, alege o fata de masa si vesela din materiale de calitate, in culori vii, pentru a da o nota sofisticata brunchului de Pasti. Noi ne-am indragostit de aceasta combinatie fucsia si portocaliu. Vintage touch Accesoriile vintage, precum aceste recipiente pentru sare si piper si iepurasii din argint, iti vor face cu siguranta masa mai chic. Flori proaspete Pentru un aspect fresh si natural, pune in mijlocul mesei o vaza mare, cu ramuri de copac inflorite. Mergi pe nuante de roz si verde, adauga fructe si legume… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- S-a dat startul curațeniei de primavara in Capitala. Dupa topirea zapezii, pe strazi sau prin curțile de blocuri a ramas multa murdarie, așa ca muncitorii intreprinderilor municipale au multe de facut. Totuși, ei promit ca pana de Paști, orașul va fi gata de sarbatoare.

- Iubiți prieteni, pentru ca suntem in postul sfintelor Paști, emisiunea de astazi și-a propus sa aduca in prim plan frumosul și modestia impletite in marțișor de bucurie cu tradiția, obiceiurile și datinile strabune. Cel care are conturate aceste trasaturi și fixate de-a lungul vieții prin munca, creație…

- Inceputul unui nou sezon este cel mai bun pretext pentru o femeie sa isi cumpere noi perechi de pantofi. Iar primavara aduce intotdeauna tendinte incredibil de tentante, carora nu le poti rezista! Culori vii, decupaje indraznete si modele pe care sigur vei dori sa le ai si tu in garderoba – astfel am…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut pe ansamblul anului trecut cu 14,4%, la 2,98 miliarde euro, cea mai mare contributie avand segmentul produselor de telecom, cu o valoare de 1,16 miliade euro, in crestere cu 29,5%, potrivit datelor GfK. Evolutii pozitive au avut aproape toate categoriile…

- Numarul 3 este unul din cele mai emotionale numere si cand este activ, este deosebit de activ, aducand creativitate si clipe pozitive pe fiecare aspect al vietii. Cu toate acestea, cand merge pe negativ, sa te pazesti din calea lui. Emotii precum ingrijorarea, furia si distrugerea sunt toate parte…

- Cati bani se dau la nunta in 2018. Cununia civila, cea religioasa și botezul sunt motive de bucurie sincera și de emoții puternice, mai ales atunci cand afli ca sora ta, fratele tau sau prietena cea mai buna ori prietenul cel mai apropiat se casatorește. Și, totuși, dupa ce asimilezi vestea cea mare,…

- Misiunea Sociala „Diaconia" organizeaza campania de Pasti „Masa Bucuriei". In cadrul campaniei vor fi organizate o serie de acțiuni menite sa sensibilizeze opinia publica fata de problemele batranilor si oamenilor nevoiasi.

- Chiar daca acum pare nepotrivit, tradiționalul Targ de Paști se apropie, a anunțat Primaria Timișoara. Acesta va fi organizat in perioada... The post Și totuși, vine Targul de Paști appeared first on Renasterea banateana .

- Un grup de piloti care a condus anul trecut revolta angajatilor Ryanair a cerut luni demisia directorului general Michael O’Leary, cel mai recent indiciu al tensiunilor din interiorul celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Consiliul reprezentanţilor…

- COD RUTIER 2018. VEZI ce sanctiuni risti daca mergi cu viteza foarte mica pe drumurile publice. Tu STIAI asta? Contrar credinței populare, nu toți șoferii circula cu viteza pe strazile din Romania. Totuși, mulți se intreaba daca este permis ca unii dintre conducatori auto sa circule cu 20 de km/h intr-o…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Curele de slabit sunt frustrante atat pentru ca nu mancam chiar ce ne dorim si nici nu vedem rezultatele rapid. De cele mai multe ori, din cauza unor greseli minore, nu reusim sa miscam cifrele de...

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru marti 20 februarie 2018. Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul…

- Trenciuri, casti de baseball si drapele cu curcubeul. Sunt elemente care au facut parte din ultima defilare a designerului Christopher Bailey pentru Burberry, de sambata, de la Londra, in cadrul careia a adus un omagiu vibrant comunitatii LGBT, relateaza AFP. Britanicul de 46 de ani va…

- Ce aduce Anul Cainelui de Pamant, care, conform calendarului chinezesc, incepe pe 16 februarie 2018. Acest an este unul bun pentru aduce pe lume un copil deoarece pamantul este un simbol asociat longevitații și stabilitații. In schimb, plan profesional și financiar vor exista suișuri și coborașuri.…

- Frumusetea si inocenta primei iubiri, povestile citite de mama, sentimentul de a adormi trista cu papusa in brate ori gestul simplu al hranitului iepurasilor in copilarie au inspirat-o de-a lungul timpului pe Liliana Tocutiu.

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- O metoda evidenta de a castiga niste bani in plus este sa nu mai cumperi cafea in fiecare zi si sa-ti faci de acasa. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu inseamna sa nu mai faci sport, ci poti sa alergi in…

- Economistul Lucian Isar, soțul senatorului PNL Alina Gorgiu, a avut o ieșire spectaculoasa vineri la Antena 3. Acesta a declarat ca sursa inflației este politica monetara a BNR, precizand totodata ca masurile guvernatorului reprezinta o „forma de șantaj” la adresa politicienilor. „Este ceea…

- Anunt alarmant pentru romani de la Banca Nationala. Pana la inceputul lunii aprilie vom avea parte de cresteri de preturi. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul anului trecut romanii suporta scumpiri peste scumpiri, dar sustine ca abia spre finalul lui 2018 preturile se vor stabiliza.…

- Loteria Romana a lansat recent o noua serie de loterie pasiva dedicata Sarbatorilor Pascale: Loteria Sarbatorilor de Pasiti. Pentru “Loteria Sarbatorilor de Pasti” s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, astfel: 10 castiguri a ...

- HOROSCOP BERBEC Familia te inconjoara cu iubire neconditionata, asa e, dar asteapta ceva de la tine: sa-ti exprimi o parere, sa iei o decizie, sa vorbesti deschis, pentru ca faci unele lucruri fara sa le spui si lor. Comunica ce ai in gand cu mai mult curtaj, fii limpede in exprimare, concis…

- Atmosfera incendiara la Encarnacion, in Paraguay, unde a inceput traditionalul carnaval care tine o luna intreaga.Localitatea, cunoscuta drept "capitala carnavalului din Paraguay", a fost luata cu asalt de mii de turisti, care nu au fost descurajati de ploaia marunta.

- A lovit 7 masini parcate. Soferul nu avea permis A reusit sa loveasca 7 masini parcate. S-a speriat si a fugit de la locul faptei. Pentru ca nu avea permis de sofer. La data de 23 ianuarie 2018, în jurul orei 00:08, politisti clujeni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe…

- HOROSCOP 21 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul…

- HOROSCOP BERBEC Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul de elemente de bun augur care, toate…

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Weekendul care tocmai s-a incheiat a fost unul plin pentru cel mai mare si modern centru SPA, Sport & Wellness din Arges, Vitality Sport&Wellnes. Toti cei prezenti in zilele deschiderii au luat parte la diverse activitati ...

- Pentru a intelege cum va arata viitorul auto ar trebui sa circuli in prezent cu o masina din viitor. Acest lucru este posibil, intrucat Byton a prezentat la CES 2018 modelul sau electric. SUV-ul in totalitate electric va avea un pret de pornire de 45.000 de dolari si are un interior de-a dreptul SF…

- Ce fel de breton adoptam in 2018? Cum ne vopsim parul, pentru a fi in tendinte? Ce accesori port in par? Nu se mai poarta parul negru „Parul vopsit negru a inceput sa piarda din popularitate inca de acum doi ani, iar in anul 2018 va disparea complet. Parul negru imbatraneste si noi traim vremuri in…

- Pe 17 ianuarie, la ora 17.00, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi vernisata expoziția de grafica și acuarela „Geometrie in culori”. Expoziția este realizata de Catalin Alexandru Chifan și va fi prezentata de criticul de arta Delia Ioana Leizeriuc. Va avea loc și un moment muzical susținut de profesorul…

- Creștinii ortodocsi care respecta calendarul bisericesc vechi sarbatoresc duminica, 7 ianuarie (25 ianuarie în calendarul vechi), Nasterea Domnului Iisus Hristos – Craciunul. Nasterea Domnului este vestita în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, de catre cete de colindatori…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- Trupul nostru ne poata da indicii ca ceva nu este în regula din punt de vedere medical. Tot ce trebuie tu sa faci este sa fii conșient de acestea și sa mergi la medic daca ai impresia ca sanatatea ta este pusa în pericol.

- Ai probleme cu somnul? Te trezești dimineața la fel de obosit ca atunci cand te-ai așezat in pat? Poți merge la un laborator de somnologie. Somnul este esențial pentru ființa umana. Nu o spunem noi, ci medicii. Iar daca ai probleme cu somnul și remarci ca acestea persista, nu le ignora. Mergi la un…

- Iata ce iti spun astrele despre combinatia vestimentara pe care trebuie sa o abordezi de Revelion. Berbec Berbecilor le place sa atraga atentia altora, de aceea pot alege tinute in culori luminoase. Cea mai potrivita culoare este turcoazul, care poate fi prezent pe orice tip de haine: rochii de seara…

- Simplitate. Daca ai cauta un cuvant care sa descrie ceea ce definește o casa moderna ar fi “simplitate”. Desigur, simplu nu inseamna plictisitor iar liniile curate, paleta de culori neutre și formele geometrice nu sunt deloc plictisitoare. In schimb, decorul modern de acasa poate fi cald, primitor și…

- Oameni cu suflet au ințeles ca magia Craciunului inseamna bucuria de a darui. De 26 de ani, copiii orfani din județul Timiș sunt invitați la o masa festiva de Craciun. Anul acesta au fost peste 200 de invitați.

- Dupa o prima zi de Craciun cu temperaturi care au ajuns in unele zone la plus 19 grade Celsius, a doua zi a marii sarbatori creștine de iarna vine tot cu temperaturi de Paști. Termometrele vor arata din nou peste 10 grade la pranz, ceea ce indica o severa anormalitate fața de media anuala a ...

- SOBOLAN In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca, de…

- Alegerea unui outfit pentru petrecerea dintre ani nu este usoara, in ciuda faptului ca tendintele ne vin in ajutor cu detalii pretentioase precum penele, paietele si nuantele argintii si aurii. Tocmai aceasta oferta bogata in accente caracteristice tinutelor pentru ocazii speciale reprezinta o capcana…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Mușcate, felicitari de Paști și de Craciun sau calendare – aceste „chițibușuri” se afla pe lista achizițiilor publice ale Primariei Timișoara și pe care se duc bani, deloc puțini, de la bugetul local. Desigur, sumele nu se ridica la impresionantul preț de patru milioane de euro pe care administrația…

- Românii sunt șocați din pricina întâmplarii incredibile de la metroul bucureștean din aceasta saptamâna. Iata câteva sfaturi care sa va fereasca de neplaceri la metrou.

- Barbatul din comuna Schela care in primavara, de Paști, a intrat peste o vecina de-a sa in varsta și imobilizata la pat pentru a o viola a primit acum sentința definitiva pe care au decis-o judecatorii in cazul sau. Vasile Bra...

- Potrivit observator.tv, trebuie sa aveți grija sa nu transformati cel mai frumos cadou intr-o surpriza neplacuta. Inelul poate rugini, lantisorul se poate innegri, piatra poate sa cada cu usurinta daca ceea ce puneti in cutia de cadou e un fals, si nu o bijuterie originala. Dar putini stiu sa deosebeasca…