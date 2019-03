Procesul de digitalizare este unul accelerat si a cuprins toata Piata Unica Digitala, iar transpunerea Directivei NIS - Networking Information Security in legislatia nationala presupune cresterea increderii cetateanului in serviciile electronice, a afirmat, marti, intr-un forum de specialitate, Catalin Arama, director general, Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO).



"Legea 362 pentru implementarea Directivei NIS este o noutate si o premiera. Aceasta premiera este atat la nivel european, Directiva NIS, in 2016, fiind primul cadru legislativ privind…