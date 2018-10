Arafat vrea ca populația să fie pregătită pentru un dezastru: Să știm cum să reacționăm ”Noi nu vrem niciodata sa ne confruntam cu un dezastru, dar nimeni nu garanteaza ca acest lucru nu se va intampla, scrie ProTV. Și atunci cel mai bine este sa fim pregatiți cat nu este o situație de urgența, ca la momentul cand este o situație de urgența sa știm cum sa reacționam.” - a spus Arafat, joi. Intrebat de jurnaliști care este numarul exact de cladiri din București care ar fi in pericol de prabușire in cazul producerii unui seism de magnitudine mare, secretarul de stat a spus ca sunt aproximativ 270 de construcții marcate cu bulina roșie, insa, in opinia sa, numarul exact este mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

