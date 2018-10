Arafat: Trebuie umblat la programul de lucru al medicilor de la spitalele de stat, să se lucreze opt ore "Este o problema de fond, fundamentala in sistemul sanitar si trebuie gasita o solutie. Stiu ca sunt medici, in fiecare oras exista medici, care lucreaza si la stat si la privat si acest lucru trebuie analizat si trebuie vazut fenomenul si sa punem un program de lucru clar de opt ore si dupa program poate ca sunt alte solutii sa lucreze si in alta parte. S-a pus pe masa alta solutie, practicata in Franta de exemplu, sa poti sa ai pacientul tau privat in spitalul public, asta exista, dar nu sa fii la doi patroni, la doi concurenti in final si sa nu stii unde este loialitatea ta si cu cine esti",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

