- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca, dupa ce au crescut salariile „atat de mult in sectorul public”, loialitatea fata de sectorul public trebuie sa fie dovedita si clara. „Nu prindem pe nimeni care pleaca inainte de program ca sa opereze sau sa lucreze in alta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, considera ca medicii trebuie sa aiba un program de lucru clar de opt ore si sa existe un control al calitatii serviciilor medicale din spitalele publice, transmite Agerpres.ro.Este o problema de fond, fundamentala in sistemul sanitar si…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca trebuie sa se faca ceva sa se ajunga la obligarea oamenilor sa accepte consolidarea cladirilor. "Noi trebuie sa reusim la un moment sa facem un program pe care, oricand il incepem, inseamna ca e un program…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, sambata, ca in cadrul exercitiului Seism 2018 sunt estimate peste o mie de victime, intre care patru sute de morti, in urma cutremurului de 7,5 grade Celsius produs in Vrancea.

- Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența, care gestioneaza serviciul 112, ruleaza pe Windows XP, un software invechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii, poate ceda. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca e nevoie urgent de modernizare, scrie…

- Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta, care gestioneaza serviciul 112, ruleaza pe Windows XP, un software invechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii, poate ceda oricand. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca este urgent nevoie de o modernizare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca pâna miercuri 64 de persoane care au participat la incidentele din 10 august din Piata Victoriei s-au prezentat la spital, iar joi - 16.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca spera ca pana la sfarsitul acestui an sa fie cumparate 500 de ambulante noi de diferite tipuri, intrucat licitatia pentru acestea se apropie de finalizare. „Stim foarte bine ca parcul…