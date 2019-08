Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul 112 nu este perfect, dar nu se poate comunica populatiei ca sistemul 112 este neperformant deoarece ar fi incorect, iar zilnic se primesc mii de apeluri si mare parte a lor, daca nu chiar toate, sunt tratate corespunzator, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului…

- Secretarul de stat Raed Arafat, președinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgența 112, a prezentat raportul cu privire la sistemul 112, document care cuprinde 14 masuri pe termen scurt, mediu si lung.

- "In institutiile noastre sunt cazuri care apar si in care este vorba ba despre neglijenta, ba despre cineva care nu isi face treaba, uneori ajungem si la Parchet. Astazi mi-a venit de la cineva o informare cu o doamna prinsa sub efectul alcoolului in timpul serviciului, sanctionata de superiori prin…

- In ședința de astazi, secretarul de stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat a supus analizei stadiul indeplinirii masurilor stabilite in ședința de ieri, 30 iulie, respectiv propunerile de modificare a OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgența, propuneri…

- Parlamentarul USR Catalin Drula, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicații din Camera Deputaților spune ca premierul Viorica Dancila ”ne arunca praf în ochi” cu comitetul interministerial privind 112 pentru ca exista deja, de 11 ani, prin lege, un comitet cu…

- Aeroportul londonez Gatwick a anuntat miercuri ca isi suspenda toate zborurile din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Dani Oțil, matinalul de la Antena 1 a lansat de curand bunsimt.ro, un site dedicat obiectelor pierdute. Mecanismul de functionare e unul foarte simplu și de mare ajutor pentru oricine. Cei care gasesc diverse obiecte care par a fi pierdute (portofele, acte, chei etc.) le fotografiaza și le incarca pe…

- Prin sistemul RO – ALERT, cetatenii din zona Simleu Silvaniei si localitatile invecinate au primit in cursul dupa-amiezii zilei, marti – 21 mai, un mesaj de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU Salaj, prin care au fost instiintati ca drmul DJ 110B este impracticabil. ”Drumul judetean…