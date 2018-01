Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) considera drept ”corecta si oportuna” decizia medicului de la Unitatea de Primiri urgente a Spitalului Judetean din Ploiesti de a nu trimite acasa pacienta cardiaca a carei internare a fost refuzata, ulterior, la spitalul din orasul Baicoi, acolo unde…

- Aceasta s-a in zona refugiul Salvamont Argeș – intrarea in tunel. Au intervenit salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate . Salvamontistii au avut pregatite si targile de transport pe zapada in situatia in care recuperarea si evacuarea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare în timp real, prin telefonul mobil, în cazul unor evenimente grave, va începe sa funcționeze din ianuarie anul

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile impotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari. Invitat la Realitatea TV, Raed Arafat a facut referire in mod special la o campanie desfașurata in Brașov,…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Garda de Intervenție Saveni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența și un echipaj de Terapie Intensiva Mobila au intervenit duminica dimineața in satul Sarbi din comuna Vlasinești.

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala marti, cand a avut loc prima sedinta de lucru, in prezenta secretarului de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre este…

- "IGSU a luat toate masurile si suntem pregatiti cu capacitati mai mari, deci IGSU a luat toate masurile daca apar situatii, sa putem sa intervenim. Mai avem Inspectoratul General de Aviatie, cu limitele meteo poate sa intervina si mai avem si alte institutii ca MApN, cei de la Drumuri, Ministerul…

- Luni, 18 decembrie a.c., incepand cu ora 11.00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza conferința de presa aferenta Proiectului “Multi risc – modul I”, eveniment la care vor participa comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, șeful Departamentului pentru Situații…

- Ultima seara a regelui Mihai la Palatul Regal a fost vegheata la capatai de mii de oameni obisnuiti, veniti sa-i aduca un ultim omagiu, de fiicele sale, dar si de reprezentanti ai Caselor Regale europene, dintre acestia fiind prezenti Regele Juan Carlos I al Spaniei si Regina Sofia a Spaniei si marele…

- Este alerta în Harghita, dupa ce un microbuz în care erau 20 de persoane s-a rasturat între Borsec și Tulgheș, cel puțin 2 oameni fiind declarați decedați. ”Pâna la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme,…

- UPDATE: ISU Hunedoara: Persoana surprinsa in avalansa este decedata Echipele de interventie au ajuns, vineri, la persoana surprinsa de avalansa in Muntii Parang, sub Varful Carja, si au constatat ca nu mai are semne vitale, fiind declarat decesul, au anuntat Reprezentantii Inspectoratului…

- În fiecare an, Ziua Naționala a României este sarbatorita cu fast în întreaga țara. Mâine, constanțenii vor putea urmari, pentru prima data în orașul de la malul marii, o parada militara în toata regula, și nu numai. Mâine, la Constanța vor fi…

- In ziua de 26.11.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe evenimente. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Priboieni,…

- SC Telekom Romania Communication SA va furniza produsele hardware si software pentru implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ”RO-ALERT”, informeaza IGSU, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, aceasta companie va implementa sistemul ”RO-ALERT”, in conformitate cu…

- "Conform prevederilor Ordonanței de Urgența nr.72 din data de 5 octombrie 2017, instituția noastra, aflata in coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgența, a fost desemnata autoritate contractanta pentru achiziția, in regim de urgența, a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și…

- Miercuri, 15 noiembrie, la sediul delegatiei permanente a SUA la NATO, secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a semnat memorandumul de cooperare pentru reducerea riscului la dezastre si cooperarea in acest domeniu intre SUA si Romania, cu reprezentantul Agentiei…

- Astazi, la ora 10:05, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a fost anuntat telefonic, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unei explozii urmata de incendiu, la parterul unui bloc de tipul P+4, in municipiul Moinești, strada Tudor…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența in intervalul 10.11-13.11.2017. Vineri, 10.11., militarii din cadrul Garzii de Intervenție Farcașa alaturi de pompierii voluntari au lichidat un incendiu izbucnit la podul unei case, in localitatea Colțirea. Flacarile au distrus circa 3 metri…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Romania, Raed Arafat, a avut ocazia sa revada, sambata, la Nablus, autospeciala pe care a lucrat ca voluntar la varsta de 15 ani. În timpul vizitei în orașul în…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Dezvoltarea colaborarii dintre Romania și Palestina a constituit subiectul dominant al convorbirilor avute joi la Ramallah de Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne din Romania, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed…

- Scenele dramatice derulate prin fata ochilor mai multor martori ai accidentului ingrozitor de seara trecuta, din sectorul 2 al Capitalei, si surprinse cu telefoanele mobile, au fost vazute si de oficialii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, din cadrul Ministerului de Interne. Au fost voci din…

- Fl. Tanasescu Da, cuvintele lui Winston Churchill – “Niciodata atat de mulți nu au datorat atat de mult atator de puțini“ – au facut, fac și, cu siguranța, vor face istorie cata vreme exista oameni care iși risca viața pentru a o salva pe a semenilor, care intra in foc pentru a scoate chiar și o papușa…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, il acuza pe secretarul de stat Raed Arafat ca i-a facut campanie electorala lui Petru Marginean, candidatul PSD la Primaria Devei."Domnule Raed Arafat, ați ratat marea șansa de a fi un om independent și integru, așa cum pretindeați. Prin vizita oficiala…

- "Inteleg ca domnul Rares Bogdan, si invitatii acestuia, au comentat in aceasta seara (n.r. ieri seara) faptul ca eu faceam campanie electorala unui candidat la Deva.. pentru a clarifica lucrurile imi permit sa precizez urmatoarele:Cand o sa vreau sa sustin pe cineva, pentru o campanie electorala,…

- Niculina Bulat, orfana aflata in dializa, care a fost trimisa pe jos acasa, dupa ce se adresase la spital cu burta plesnita din cauza ascitei, a decedat noaptea trecuta la Spitalul de Urgența din Chișina, transmite Ziarul de Garda. Ieri, Niculina a fost luata de serviciul Aviasan și transportata la…

- Pacientii pot fi victime ale infectiilor si in spitale din strainatate, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Invitat in emisiunea „In fata ta"”, secretarul de stat in MAI a recunoscut, totusi, ca situatia din sistemul sanitar romanesc este grava.

- Raed Arafat sustine ca o tragedie ca cea din clubul Colectiv, se poate Intampla din nou in Romania. O autorizatie pentru securitate la incendiu nu garanteaza ca nu ar putea exista probleme, a spus seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru Digi 24.

- Cel putin trei mineri au fost raniti, luni dimineata, in urma unei explozii la Mina Uricani, si au fost transportati la Spitalul de Urgenta din Petrosani. Potrivit sefului DSU Raed Arafat, exista informatii ca un al patrulea miner ar fi ramas in subteran.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a fost pezent duminica dupa amiaza la Naruja, unde a inaugurat un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Anghel Saligny al județului…

- Conform ANM, incepand de duminica, ora 10,00, pana luni, ora 23,00, se va inregistra vant puternic si ninsori viscolite pentru toate zonele montane. ANM a emis o avertizare cod galben de vant intens, disconfort termic, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru pentru acelasi intervalul de timp,…

- Autorizațiile de securitate la incendiu sunt obligatorii de o luna. Localurile și instituțiile care funcționeaza fara a avea autorizație de securitate la incendiu risca amenzi intre 20.000 si 50.000 de lei. In primele opt luni ale anului 2017, cand localurile și instituțiile puteau funcționa și daca…

- Procedura de angajare a medicilor in unitatile de primire a urgentelor (UPU) ar trebui simplificata, dupa modelele adoptate de alte tari, in conditiile in care deficitul de personal in sistem este mare si exista riscul ca medicii care termina rezidentiatul sa plece sa lucreze peste hotare, a declarat,…

- Digi24 a prezentat, recent, un raport privind modul in care s-a actionat pentru salvarea victimelor dupa incendiul izbucnit la clubul Colectiv. Finalizat la inceputul lui 2017 si aflat la Ministerul Sanatatii, documentul nu a fost dat publicitatii. Intrebat daca s-a facut ceva gresit la acel moment,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, spera ca testarile sistemului RO-ALERT sa inceapa catre sfarșitul acestui an, proiectul aflandu-se in faza de achiziție, urmand apoi sa fie testat. „Noi speram ca testarile sistemului RO-ALERT sa inceapa catre sfarșitul acestui an, pentru…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, soferul a fost ranit, iar dintre cele 26 de bovine transportate zece au murit, iar patru au fost ranite. In zona au intervenit echipaje ale ISU Suceava. Soferul a fost transportat la Spitalul municipal din Vatra Dornei…

- „In momentul de fata lucram la studiile de fezabilitate pentru centrele noi de arsi. In Bucuresti vor fi doua centre noi: unul la spitalul „Grigore Alexandrescu„ si unul la spitalul „Bagdasar”. In tara, vor fi centre la Timisoara, Targu Mures si Iasi. Iasi si Timisoara au o situatie mai buna. In…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a fost desemnat de Guvern, prin ordonanța de urgenta, unitate pentru achiziția centralizata de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, precum și…