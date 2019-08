Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CSM Bacau, Adrian Gavriliu, si-a vazut moartea cu ochii in momentul in care a sarit in valurile marii pentru a salva de la inec o tanara de 20 de ani. Barbatul a fost revoltat de faptul ca angajatii SMURD nu au facut niciun gest pentru a salva fata fiindca „in fisa postului nu au si atributia…

