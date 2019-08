Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat ca a prezentat premierului Viorica Dancila raportul cu privire la sistemul 112, elaborat de comisia interministeriala, raport care cuprinde 14 masuri pe termen scurt, mediu si lung ce urmeaza a fi implementate. Totodata, s-a decis, in ciuda cererii…

- Secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112, a sustinut o declaratie de presa in aceasta seara la Palatul Victoria, unde a prezentat concluziile dupa raportul privind imbunatatirea serviciului de localizare prin 112. El a declarat…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, marti, ca raportul comisiei privind imbunatatirea serviciului de localizare prin sistemul 112 va fi prezentat miercuri. "Raport despre masurile care trebuie luate pentru imbunatatirea aspectelor privind localizarea - lucram cu ANCOM, STS, Ministerul…

- Sistemul 112 se va reforma și va funcționa dupa un model integrat. Seful DSU, Raed Arafat, a vorbit la "Tema Zilei" despre ce funcționeaza și ce nu in sistemul de urgența. Secretarul de stat a recunoscut ca, in cazul apelurilor date de Alexandra, operatorii au facut greșeli.

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE s-a intrunit, luni, in sedinta, principala tema de discutie fiind masurile dispuse de urgenta de catre prim-ministrul Viorica Dancila, in urma tragediei petrecute la Caracal. In cadrul intrevederii a fost amintita infiintarea grupului de lucru interministerial care are…

- Viorica Dancila a anunțat ca a decis inființarea unui grup de lucru interinstituțional care sa aiba ca scop gandirea unui plan de masuri urgente pentru a eficientiza timpii de raspuns in situații critice. Premierul a adaugat ca va propune acest lucru și in ședința CSAT de marți, conform Mediafax.„Am…

