Localizarea pe zona mare a apelului la 112 in cazul Caracal s-a facut corect, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112. "Faptul ca nu s-a implementat, inca, sistemul AML pana-n ziua de astazi poate sa aiba mai multe explicatii si nu neaparat explicatii pozitive, dar faptul ca in ultima perioada s-a lucrat ca sa fie implementat, acest lucru este scris in raport si este real pentru ca s-a lucrat intr-adevar in ultima perioada si au inceput sa lucreze pe ideea implementarii sistemului AML. Deci, asta este realitatea…