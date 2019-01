Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat marti, la Constanta, ca este in derulare un proiect prin care dispecerii de la serviciile de ambulanta, pompieri si 112 vor fi pregatiti astfel incat dispecerizarea sa fie "realmente integrata". "Pe partea de dispecerizare, acum este in derulare un proiect finantat de Guvernul Elvetiei prin Ministerul Sanatatii si in colaborare cu DSU, in care toti dispecerii de la serviciile de ambulanta, de la pompieri si inclusiv colegii de la 112 vor intra intr-un proces de pregatire astfel incat dispecerizarea…