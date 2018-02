Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat luni, cu prilejul prezentarii bilantului pe 2017 al IGSU, ca resursa umana este cea mai valoroasa in sistemul de urgenta, amintind, in context, ca anul acesta vor finaliza cursurile Scolii de Subofiteri Pompieri un numar 600 de absolventi, fata de…

- Statul pompeaza 170 de milioane de lei in Poșta Romana, societate cu 24.000 de salariați Procedura de capitalizare a Companiei Naționale Posta Romana (CNPR) s-a declansat prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social. Este prima…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- SECRET… Dupa aproape o luna de sedinte si discutii, timp in care a fost plecat de mai multe ori la Bucuresti, pentru a pune la punct Guvernul Dragnea III, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, propune o varianta de impartire a sumei de 12,122 milioane lei, care i-a revenit in baza legislatiei…

- "Gradul de inzestrare cu tehnica pentru prevenirea si stingerea incendiilor este de 80,91 la suta. Necesarul este de 107, exista 87 de autospeciale, inregistrandu-se un deficit de 20. Dintre acestea 39 autospeciale cu o vechime de peste 10 ani", se arata in bilantul ISU Dobrogea, prezentat luni,…

- Liderul consilierilor județeni ai PSD Cluj, Remus Lapușan, a declarat ca social democrații nu vor vota bugetul pe 2018, daca nu se alaca fonduri pentru manifestarile dedicate Centenarului. ”Bugetul județului ar trebui sa rezolve problemele cetațenilor și…

- Nicolae Ceausescu ar fi împlinit astazi 100 de ani. Mediafax a documentat o scurta cronologie a evenimentelor, de la ucenicia lui Ceausescu într-o cizmarie si pâna la fuga de pe sediului Comitetului Central al PCR. Niculina Ceausescu a fost primul nascut dintre cei…

- Verestoy Attila a fost unul dintre cei mai bogati policieni din Romania, anul trecut averea lui fiind estimata la zeci de milioane de euro. Printre bunurile pe care fostul senator UDMR le deținea, se numara și o casa desprinsa parca din filmele SF, ridicata in satul Vladiceasca. Senatorul Verestoy Attila…

- Basescu: Oare cine l-o fi pacalit pe Iohannis? Presedintele PMP Traian Basescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea Vioricai Dancila ca premier facuta de PSD, mentionand ca argumentul suspendarii sefului statului a fost "fals interpretat…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- Campionatul European de volei din 2021 va fi gazduit de Romania. Vezi galeria foto + 4 + 4 La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- Guvernele britanic si irlandez vor acorda partidelor din Irlanda de Nord un termen de cateva saptamani pentru a finaliza negocierile pentru formarea unui nou guvern in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a declarat joi ministrul de externe irlandez, Simon Coveney,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Bucuresti a fost retinut de catre politistii din Poiana Brasov, dupa ce si-a santajat fosta iubita, dar si pe fiul acesteia, ca va posta fotografii compromitatoare cu femeia pe internet, dar si la scoala copilului. Dupa ce femeia a decis sa se desparta de iubitul…

- Anul acesta se anunta unul extrem de intens pentru conducerea Primariei Dumbraveni, care trebuie sa gestioneze mai multe proiecte de importanta majora pentru comuna. Daca o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.Marti, la Bucuresti, primarul Ioan ...

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Primaria Vrincioaia vrea sa inceapa anul acesta lucrarile la sistemul de canalizare, cu stație de epurare și rețea de canalizare din satul Poiana. Investiția este finanțata prin Programul Național de Dezvoltare Locala II și a fost evaluata la circa 6,6 milioane lei. Tot in satul Poiana,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Potrivit unui anunt postat pe retelele de socializare, cineva incearca sa otraveasca animalele pe o strada a Sectorului 6 din Bucuresti motivand ca un copil a fost „speriat zdravan si s-a ales cu hainele murdare“. Proprietarii de caini din zona au sesizat Politia.

- Pedofilul din Drumul Taberei, care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti este cautat de o tara intreaga. Seful OPC Constanta a oferit o recompensa de 1.000 de euro pentru prinderea suspectului. Horia Constantinescu incearca sa stimuleze in acest mod spiritul civic al romanilor.

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Pistele pentru bicicliști sunt o mare problema in București și se pare ca nu va fi rezolvata nici anul acesta atata timp cat primarul a venit astazi cu o alta idee pentru amatorii mersului pe doua roți. Gabriela Firea a convocat astazi un comandament pentru adoptarea de masuri ce vizeaza fluidizarea…

- O firma de constructii din Bucuresti va incasa 4.970.276,87 lei, suma la care se adauga TVA, pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru din municipiul Constanta. Municipiul Constanta intentioneaza sa realizeze lucrarile de imbunatatire a infrastructurii scolare…

- La final de an, Ioan Popa, primarul municipiului Resita, a vorbit despre cum a reusit scaderea gradului de indatorare a urbei, in special prin reducerea datoriilor si prin scaderea dobanzilor impuse prin contractele cu bancile. „La renegociere credite au fost doua faze, una in care…

- Primaria Ocna Mureș va primi prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017 – 2020, etapa a II-a, de la Ministerul Dezvoltarii peste 8 milioane de lei pentru modernizarea a 5 strazi din localitate. Este vorba despre investiții in modernizarea strazilor Memorandumului, Ștefan Octavian Iosif, Mihai…

- Trei autospeciale si un container de suport logistic in valoare totala de peste 1,5 milioane de euro au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, in cadrul Proiectului MULTIRISC - Modul I. Seful ISU Mures, lt. col Calin Handrea, a declarat…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Se pare ca, problemele se tin lant in ceea ce priveste sistemul centralizat de incalzire si aduce mari pagube la bugetul local in vederea acoperirii pierderilor de agent termic. Dupa cum se stie, de cativa ani, furnizarea agentului termic este un serviciu necorespunzator, dar scump. Primaria insa…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- Cateva sute de transportatori sunt, la ora transmiterii stirii, in fata Guvernului, unde protesteaza, solicitand o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane. "Nu…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat. Conform sursei citate,…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat ca a distribuit 40% din energia electrica la nivel national si a furnizat energie catre 3,6 milioane de consumatori, peste 55% din energia electrica furnizata de companie clientilor de pe piata concurentiala…

- Despre Mihaița mi-a povestit o doamna cu suflet bun din Panciu. S-a intamplat așa: statea la rand intr-un magazin din oraș cand in spatele ei, un baiețel s-a prabușit la pamant intr-o criza de epilepsie, a crezut ea. Toți cei prezenți s-au speriat ingrozitor dar, inainte ca doamna respectiva sa sune…

- Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala va primi un ajutor de 2,4 milioane de lei din partea Primariei Sectorului 2, in urma unei decizii a Consiliului Local. „Este o situatie foarte proasta a spitalului, cu o datorie de 9 milioane de lei si amenintau ca se va inchide, pentru ca nu aveau…

- Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au efectuat, miercuri, 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societați comerciale de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, in cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupari specializate in evaziune fiscala și spalare de…

- Seful diplomatiei germane a invitat marti Franta sa devina "mai germana" in materie de finante si Germania "mai franceza" in chestiuni de aparare, pentru a permite Europei sa se afirme pe plan international, scrie AFP.

- Baneasa Developments a generat din 2005 și pana in prezent un impact de 229 milioane de euro, din care peste 70% dupa criza economica, potrivit unui studiu KPMG, citat de Economica.net.Citeste si: Ponta, lectie DURA pentru USR pe ordonanta Split TVA: 'De la 1 ianuarie, Dumnezeu cu mila...'…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- A fost publicat „Monitorul Educatiei si formarii 2017“, document anual elaborat de catre Comisia Europeana. Un document de analiza comparata, util pentru cei care ar trebui sa compare scoala romaneasca cu ce se intampla prin alte tari, sa invete de la altii ce nu stim sa facem noi.

- UPDATE Ambasada SUA la Bucuresti a publicat pe Facebook poze de la sosirea secretarului de stat Rex Tillerson la Otopeni, unde a fost intampinat de ambasadorul Hans Klemm. "Bun venit secretarului de stat Rex Tillerson! El a innoptat la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o…

- Va reamintim ca Primaria Timișoara a primit o finanțare europeana nerambursabila pentru reamenajarea malurilor canalului Bega, in valoare de 6 milioane de euro. Parte din acest proiect, dar pe banii municipalitații, au fost achiziționate și șapte vaporașe, care ar fi trebuit folosite pentru…