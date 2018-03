Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat critica publicitatea la țigarile electronice. Raed Arafat, secretarul de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) critica publicitatea la țigarile electronice, adica cele cu vapori. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, acuza dur modul agresiv de promovare al acestui tip…

- Cum am reusit sa ramanem fara medicamente importante in schemele de tratatment din spitale ? Si acest lucru in timp ce avem cea mai mare crestere economica din Europa? Imunoglobulina este utilizata ca medicament in imunoterapie, in prevenirea si tratamentul bolilor infectioase (tuse convulsiva, hepatita…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- Romania a activat, luni, Mecanismul de Alerta European România a activat, luni, Mecanismul de Alerta European prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea în acest sens facuta de Ministerul Sanatatii.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat luni seara, pentru AGERPRES, ca Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. ‘Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac…

- Romania a apelat pentru imunoglobulina la Mecanismul de Protectie Civila Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca România a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, în paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. „Acum…

- "Sunt lucruri care trebuie pregatite din timp: fixarea mobilierului, trusa de prim ajutor, sa nu exste obiecte care sa cada sau sa raneasca pe cineva in timpul unui cutremur. De asemenea, cel mai important este sa nu se coboare pe scari. Acestea sunt aspecte pe care le gasiti pe portalul fii pregatit.ro",…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului "fiipregatit.ro", in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta.Citeste si: Veste buna pentru romanii cu credite: INTERDICTII pentru recuperatori, adoptate de Senat Ministrul Carmen Dan…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, în prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului "fiipregatit.ro", in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta. Ministrul Carmen Dan si secretarul de stat Raed Arafat s-au intalnit joi, la sediul Ministerului de Interne, cu Christos Stylianides, comisar…

- Arafat: Sistemul RO-ALERT va fi functional din acest an Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat ca un plan de adaugare a unei noi rachete de croaziera la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmareste sa ofere parghii suplimentare negociatorilor care incearca sa convinga Rusia sa nu mai incalce un tratat-cheie privind controlul asupra armelor.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat marti la Giurgiu ca 41% din masinile de pompieri pentru interventie la incendii au o vechime de peste 30 de ani si sunt masini SMURD sau ambulante extrem de uzate, cu o vechime de zece ani sau care au depasit 700.000 de kilometri. ‘Privind vechimea echipamentelor…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat marti la Giurgiu ca 41% din masinile de pompieri pentru interventie la incendii au o vechime de peste 30 de ani si sunt masini SMURD sau ambulante extrem de uzate, cu o vechime de zece ani sau care au depasit 700.000 de kilometri. 'Privind vechimea…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca judetul Giurgiu este un exemplu la nivel national referitor la ceea ce a facut pentru a micsora timpii de reactie in situatii de urgenta. "Principalul obiectiv la interventia in caz de urgente este sa fim cat mai aproape de omul de rand,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat la Constanta ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, pentru interventii de stingere a incendiilor si de cautare si salvare.Prezent la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, luni, la Constanta, ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, aceastea urmand sa aiba si capabilitati de stingere a incendiului, pe langa cele de cautare si salvare. El estimeaza ca primele…

- Raed Arafat a fost prezent, luni, la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care s-a desfasurat la Palatul Administrativ din Constanta. La finalul evenimentului, secretarul de stat a declarat jurnalistilor ca vor in perioada urmatoare vor fi achizitionate nave marime…

- Luni, 29.01.2018 la sediul prefecturii judetului Constanta incepand cu ora 09:00, a avut loc prezentarea activitatii desfasurate in anul 2017 bilantul ISU de catre inspectorat.La activitate, alaturi de pompierii constanteni, au participat sefii structurilor MAI si ministrul secretar de stat dr. Raed…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a participat, in aceasta dimineața, la evaluarea activitații Inspectoratului pentru Situații de Urgența Mehedinți, in anul 2017, alaturi de reprezentanții autoritaților locale și județene. Evenimentul a avut loc la Sala Virgil Ogașanu, din ...

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- Terenurile agricole care nu au fost lucrate mai mult de doi ani pot fi date în unele cazuri în arenda altor agricultori, fara acordul proprietarului, scrie tv8.md Aceasta inițiativa a fost elaborata de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului. Secretarul…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis joi prefectilor din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme sa apeleze preponderent pe timpul zilei la bazele aeriene ale MAI pentru interventie daca sunt cazuri la distanta sau in zone greu accesibile, precizand ca la Iasi exista deja conditii…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit, joi, despre situația din țara. Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Creatorii de continut pentru YouTube trebuie sa indeplineasca mai multe conditii inainte sa poata castiga bani prin afisarea reclamelor. Pentru putea castiga bani din clipurile postate pe YouTube, utilizatorii trebuie sa fie primiti in ceea ce Google numeste YouTube Partner Program. Admiterea…

- Creatorii de continut pentru YouTube trebuie sa indeplineasca mai multe conditii inainte sa poata castiga bani prin afisarea reclamelor. Pentru putea castiga bani din clipurile postate pe YouTube, utilizatorii trebuie sa fie primiti in ceea ce Google numeste YouTube Partner Program. Admiterea in acest…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, susține ca medicul de la camera de garda a Spitalului Baicoi trebuie sanctionat într-un mod care sa atraga atentia colegilor ca astfel de

- Secretarul de Stat considera ca afirmația potrivit careia „vaccinurile nu sunt sigure” aparuta pe panouri publicitare la Brașov, Cluj și Iași nu poate fi considerata „un banal mesaj”. De ce tac ceilalți responsabili din Sanatate? In aceasta perioada, toata lumea este preocupata, desigur, cu pregatirile…

- Secretarul de stat Raed Arafat este dedicat in totalitate profesiei. ”Taticul SMURD” nu a lipsit niciodata de la serviciu in momentele-cheie, fie ca e vorba de catastrofe, incendii ori accidente. Fondatorul serviciului de urgenta are o familie in Palestina, pe care o viziteaza destul de rar, dar putina…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica “un mesaj de alerta, o alerta rosie” cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. “Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat un apel…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- Potrivit Agerpress, Secretarul de stat Raed Arafat a criticat montarea in Brasov, Iasi si Cluj, a panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor subliniind ca acestea reprezinta "atentat la sanatatea publica". Este un mesaj "fals si periculos care submineaza toate eforturile din ultimele luni…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune pe pagina sa de facebook ca la Brasov, Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Secretarul de stat Raed Arafat, critica montarea panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor montate in Brasov, Iasi si Cluj, subliniind ca acestea reprezinta "un atentat la sanatatea publica". Arafat atrage atentia ca mesajul este "fals si periculos" si submineaza toate eforturile…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta “un atentat la sanatatea publica” si “submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Peste 70 de pompieri din sase judete actioneaza la sonda de la Moftinu, care arde din 18 decembrie, anunta IGSU, scrie News.ro . “Peste 70 de pompieri din judetele Satu Mare, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj, Timis si din IGSU actioneaza pe amplasamentul sondei de gaze din localitatea satmareana…

- Locuitorii din Moftinu Mare nu iși mai gasesc liniștea, de cand la marginea satului flacarile țașnesc din pamant la o inalțime de zeci de metri. ”Se aud bubuituri noaptea, tremura geamurile, nu se poate dormi”, povestește un localnic. ”Nu e adevarat ca nu sunt pericole. Sunt pericole. Este interesul…

- Raed Arafat a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Satu Mare, ca intre viteza de a rezolva incendiul izbucnit la sonda de gaz din zona localitatii Moftinu Mare si siguranta trebuie gasit un echilibru. “Intre viteza mare de a rezolva problema si siguranta, noi…

- Secretarul de stat Raed Arafat vine in județul Satu Mare pentru a evalua situația incendiului de la sonda de gaz de la Moftin. Alaturi de seful DSU se afla inspectorul general al IGSU, colonelul Daniel Dragne, și conducerea companiei canadiene Serinus. In zona au fost trimisi pompieri din sase judete,…