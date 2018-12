Aradul și-a premiat vârfurile din sport. Luptătorul Mihuț, sportivul anului! Festivitatea care a adus premii in bani, diplome și plachete, a fost oficiata de viceprimarul Calin Bibarț și Sergiu Bilcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.Iata Top 10 al celei de-a XII-a ediții a evenimentului amintit:

1. Mihai Mihut (lupte greco-romane), CS Astra Arad. Sportivul pregatit de prof. Spiridon Stanciu a scris istorie pentru luptele greco-romane din Romania, fiind campion european de seniori si la categoria Under 23, dar si medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de seniori. Are alte cinci medalii de aur, doua de argint si una de bronz la turnee internationale…

Sursa articol si foto: caon.ro

