- Peste 200 de elevi din tara participa in aceasta saptamana la etapa nationala a Olimpiadei de Istorie 2018, ce se desfasoara la Alba Iulia. Concursul se desfasoara miercuri dimineata, la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan”, iar rezultatele vor fi cunoscute joi dupa-amiaza.

- Azi are loc in Sighetu Marmației, la ora 17, festivitatea de deschidere a Olimpiadei de limba rusa moderna (clasele IX-XII). Evenimentul se va desfașura la Școala de Arte"George Enescu" și va fi urmat de ședința tehnica cu insoțitorii loturilor participante. Concursul propriu-zis, gazduit de Liceul…

- Astazi, 29 martie 2018, ambasadorul Georgiei in Romania, Excelența Sa Nikoloz Nikolozishvili, s-a aflat alaturi de reperezentanții autoritații locale Sector 6 la Liceul Tehnologic “Sfantul Antim Ivireanu”, din Cartierul Drumul Taberei. In prezența directorului Administrației Școlilor Sector 6, Daniela…

- UTA a inceput cu destula frica meciul din aceasta seara, de la Mioveni, reușind doar sa faca presing, atacul fiind sacrificat. A venit minutul 17, cand gazdele au aruncat de la margine, Florescu a pasat cu calcaiul pana la Radescu, acesta a combinat cu Ayza, dupa care a șutat sub bara, de la 20 de…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza in perioada, 28 martie - 6 aprilie 2018, sapte olimpiade nationale la care vor participa 1.335 de elevi din municipiul Bucuresti si din toate judetele tarii. In acest sens, avem deosebita onoare de a va invita, la deschiderea oficiala si la festivitatea…

- Concursul desfașurat la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara s-a desfașurat in weekendul trecut, printre caștigatori regasindu-se și elevi aradeni. Gimnaziul • La clasa a V-a, au participat șase elevi aradeni, cinci dintre aceștia obținand Mențiuni. Premiul I a fost obținut…

- Incepand cu luna aprilie, toți lucratorii din Educație vor primi vouchere de vacanța. Gabriel Plosca, liderul Sindicatului Invațamant Neamț și vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant s-a intors de la București cu aceste vești bune: ”Am analizat la ședința Biroului Operativ și…

- In Holul de Onoare al Castelului Pelisor din Sinaia, debuteaza editia a X-a a Stagiunii 'Sunetul muzicii', organizata de Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania si Muzeul National Peles. Sambata 31 martie 2018, de la ora 14,30, la Castelul Pelisor, sub genericul 'Armonii florale',…

- Proiectul in valoare totala de 218.715 RON, din care 85% a fost acoperita din finanțarea Fundației Orange, prin fondul de finanțare Lumea prin Culoare și Sunet, a fost dezvoltat de Asociația Naționala a Interpreților Autorizați in Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG). Aplicația promoveaza și dezvolta limbajul…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara, compania de consultanta imobiliara ajungand la un portofoliul de 380.000 mp inchiriabili, in crestere cu 10%. „Portofoliul…

- Olimpiada de Limba Germana Moderna, etapa județeana, s-a desfașurat la Liceul Reformat “Wesselenyi” Zalau, si a presupus doua probe de ințelegere a mesajului scris și audiat si o proba de producere de mesaje scrise. La testul scris au participat patru elevi de gimnaziu și 24 de liceeni. Pentru nivelul…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Istoric, critic si colectionar de arta de o remarcabila eruditie, cu o vasta cultura in domeniul…

- Ediția a patra a festivalului Spotlight – Bucharest international light festival se va desfașura intre 12 și 15 aprilie, timp in care șase artiști vor transforma fațada Palatului CEC intr-un intreg joc de proiecții de video mapping. Proiecțiile au fost selectate in urma unui concurs lansat pe 10 ianuarie.…

- Intr-o perioada speciala a anului, cand sunt sarbatorite femeile și venirea primaverii, Universitatea de Vest din Timișoara reia seria Conferințelor UVT cu un eveniment dedicat zilei de 8 martie. Intitulata „Incursiuni in Magia Cuvintelor”, conferinta va fi susținuta de Ion Caramitru și moderata…

- Marcel Iureș, unul dintre cei mai mari actori ai Romaniei, a fost distins luni cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații de Vest din Timișoara, in cadrul unei ceremonii ... The post Marcel Iureș, Doctor Honoris Causa al UVT appeared first on Renasterea banateana .

- Un comisar-șef de la Crima Organizata a furat o brațara pe Aeroportul Otopeni. In timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el a fost surprins de camerele de supraveghere. Barbatul de 51 de ani a plecat joi, 1 martie la Bucuresti sa sustina un concurs. In drumul sau spre casa, acesta…

- In 28 februarie, Catedra de limba franceza de la Colegiului Național „Moise Nicoara” (Filip Adriana, Ungur Lucia, Balan Corina), in colaborare cu Institutul Francez din Timișoara, reprezentat de Camelia Gintaru, a organizat o intalnire de excepție. Lukas Macek, director al campusului din Dijon al facultații…

- Este cea mai geroasa zi de 1 martie. La ora 7.00, in București se inregistrau minus 20 de grade Celsius, la stația meteo de la Baneasa. Temperaturi extrem de reduse s-au inregistrat in toata țara. La Slatina au fost minus 23, iar in Timișoara, minus 18 grade Celsius. Vești proaste vin și de…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- Liga 1, etapa a 26-a. FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe (20.45, Digi, Telekom, Look). Puncte pentru play-off. FCSB – Sepsi (20.45, Digi, Telekom, Look) FCSB trebuie sa caștige aceasta ultima partida din sezonul regular, pentru a ține aproape de liderul CFR Cluj. Nicolae Dica: ”Vom vedea cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe…

- Problema lipsei forței de munca din județ a fost discutata și la Instituția Prefectului Timiș. Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit joi cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa domnul Marco Giungi și cu reprezentanți ai…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Finaliștii Eurovision Romania 2018. Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul…

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- Uber a realizat in anul 2016 un profit net de doar 155.000 de lei, potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului de Finanțe, consultate de catre Libertatea. Astfel este imposibil ca impozitul pe profit sa se ridice la 187.000 de lei pentru același an, cum a scris marți Business Magazin . Reamintim,…

- CFR Calatori anunta ca de la 1 martie vor fi retrase un numar de 97 de curse din toata tara. Cei mai afectacti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari precum Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si Bucuresti. Astfel, trenurile care vor fi retrase de la Galati…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- Nota cea mai mare la proba prezentarii de proiect de la concursul pentru ocuparea functiei de manager la Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor (sustinuta marti, la Bucuresti) a obtinut-o tot dr. Liciniu Catalin Venter, care a luat 9,73.

- La o intalnire cu tinerii Timișoarei, care a avut loc recent la primarie, edilul-șef le-a explicat acestora ca in Timișoara nu se va intampla ca in București, unde administrația publica locala a pus gand rau Uber. Robu le spunea ca i s-a explicat ca este legal sa funcționeze un sistem alternativ…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- O absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara a fost propunsa ministru in noul guvern condus de Viorica Dancila. Este vorba despre Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, propusa sa ocupe funcția de ministru pentru romanii de pretutindeni. Natalia Intotero s-a nascut in data de 14 ianuarie…

- Ryanair face recurtari in toata tara pentru posturile de insoțitori de zbor. Absolventii de cursuri de steward sunt invitati de Crewline, compania de recrutare contractata de Ryanair, sa depuna un CV si sa se inscrie intr-una din zilele de interviu ale companiei, din Bucuresti, Timisoara, Cluj sau Iasi.

- Avem subiect de breaking news. In timpul manifestarilor (i)legale din 20 ianuarie, la Bucuresti, un jandarm tanar si potent a batut cu pumnii un batran. Presa senzationalista investigheaza cazul, tipul viril este etichetat din scurt ca e “dragnist” si apara coruptia din Romania. Pe social-media, intervine…

- In etapa cu numarul 15 a Campionatului National de baschet masculin, faza semifinalelor, echipa de baschet a CSM Sighet a jucat astazi pe teren propriu in compania echipei similare a CN Aurel Vlaicu din Bucuresti. Meciul a inceput foarte strans, cu faze rapide, echipa oaspete preluand rapid conducerea,…

- Blue Air a transportat 5 milioane de pasageri. Clujul, in top Cea mai mare companie aeriana romaneasca, Blue Air, a transportat anul trecut 5,06 milioane de pasageri, cu 70% in plus fața de 2016. „Am reusit sa avem un record si la numarul de rute, cu 104 operate regulat, si peste 700 charter.…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Finala Eurovision Romania 2018 va avea loc pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din București, a anuntat, vineri, Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane. „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului. Am fi vrut sa…

- Actiunile desfasurate de CNAIR SA astazi, 19.01.2018 in intervalul orar 05:00 -12:00 19.01.2018 Astazi, 19.01.2018, in intervalul orar 05:00 -12:00, drumarii au actionat astfel: - DRDP CONSTANTA: cu 33 autoutilaje si s-au raspandit 105,3 tone material antiderapant; - DRDP BUCURESTI: cu 22 autoutilaje…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Citeste si: Un salariu pe zi in Romania. Cat castiga un head of marketing De ce trebuie sa se fereasca angajatorii: Sunt situatii in care angajatii noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari fata de ceilalti. Riscul este ca cei din urma sa devina toxici ♦ Angajatii din Bucuresti, din Cluj sau din Timisoara…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la…

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Timisoara este orasul cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante dupa Bucuresti, potrivit ofertelor inregistrate pe portalul specializat bestjobs.eu. Este vorba despre 2.060 de posturi disponibile afisate in prima saptamana a acestui an de angajatorii timisoreni, in timp ce in Bucuresti s-au anuntat…