- Chiar daca la sedinta ordinara de la inceputul acestei luni viceprimarul Calin Bibart anunta o „extraordinara” in 27 sau 28 iunie pentru a se consemna plecarea primarului Gheorghe Falca la Bruxelles, luni, 24 iunie, a avut loc o noua sedinta. „Era necesara inca o sedinta, in care trebuie sa luam…

- Cumva schimbarea nu a fost ceruta de electorat, intrucat foarte posibil daca Gheorghe Falca ar mai fi candidat ar fi caștigat in continuare devenind tot mai mult „tatucul” aradenilor. Schimbarea a fost impusa chiar prin decizia luata de Falca de a pleca la Bruxelles, pentru urmatorii 5 ani. Și mai…

- PRO România devine de marti oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, "un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene - social-democrate si liberale", a declarat liderul formatiunii, Victor Ponta, relateaza Agerpres. Totodata, Victor Ponta a anuntat…

- Domnule Sergiu Bilcea, romanii si-au spus cuvantul la urne, bucuros de rezultatul alegerilor? Da! Am atins cateva obiective importante si participarea mare la vot, rezultatul ne da speranta ca mergem in directia buna. Este o victorie a unei idei despre cum trebuie sa se faca politica – fara coruptie,…

- Pe de o parte vorbim de un macel in cadrul PSD, care a dezamagit, a scazut in mod dramatic in ultimii doi ani, dupa ce venise la Guvernare pe un val de incredere semnificativ. Va incepe un macel intern pentru ca vorbim de un partid cu multe orgolii, scindat, un partid mare, dar care se afla…

- Potrivit prevederilor legale, de la validarea rezultatului alegerilor europarlamentare, Gheorghe Falca va avea la dispoziție 30 de zile pentru a renunța la funcția de primar și a pleca la Bruxelles. Nu este nicio indoiala in ceea ce privește decizia edilului, acesta subliniind in cadrul unei conferințe…

- Zi importanta pentru Arad, dar nu numai, duminica, 26 mai. Scrutinul pentru Parlamentul European ar putea lasa municipiul cu un primar interimar pana la alegerile din 2020, daca actualul edil Gheorghe Falca va reuși sa caștige un mandat pentru Bruxelles. Pe langa actualul primar care se afla pe poziția…

- „Au fost patru ani și jumatate plini. Ma bucur ca am confirmat și ca partidul care m-a trimis la Bruxelles in 2014 mi-a acordat, din nou, incredere, astfel incat sa imi ofere un loc eligibil pentru inca un mandat ca eurodeputat Am decis ca, odata ajuns aici, orice ar fi, oricata energie ar…