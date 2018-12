Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt pe primul loc in Europa la suma de bani cheltuita pe mancare, sucuri și apa, raportata la cheltuielile de consum ale unei familii. Concret, peste 770 de lei pe lună se duc doar pe hrană. Cele mai consumate alimente sunt legumele, carnea, laptele și ouăle. …

- Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, vicepreședintele Sergiu Bilcea și primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, au prezentat principalele evenimente ale administrației aradene organizate cu prilejul Anului Centenar. „Avand in vedere rolul istoric al Aradului in pregatirea Marii…

- "S-au facut investitii semnificative in optimizarea fluxurilor de productie, de la folosirea unor seminte performante la eficientizarea si modernizarea lucrarilor de intretinere a culturilor si recoltare mecanizata, inclusiv prin monitorizarea prin satelit. Din multe puncte de vedere, agricultura…

- Raportul credite/depozite s-a majorat in luna septembrie la 78,7%, fata de 77,9% in august, ajungand astfel la nivelul maxim din noiembrie 2017, dar volumul imprumuturilor este in continuare mai scazut comparativ cu soldul sumelor economisite de populatie si companii la banci, arata datele publicate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 09.10.2018, a fost demarata plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 01.04.2018 – 30.06.2018 (trim II 2018),…

- Agricultorii din judetul Covasna sunt pe cale sa finalizeze campania de recoltare a cartofilor, iar, potrivit estimarilor, productia din acest an va fi in medie de peste 25 de tone la hectar. Datele oferite ieri de conducerea Direcției pentru Agricultura a județului Covasna arata ca 99,89% din totalul…

- Astazi, 10 octombrie, si la sediul Directiei pentru Agricultura a Județului Dambovita s-a sarbatorit Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti printr-o expozitie cu vanzare a produselor agroalimentare dambovitene . Cu aceasta ocazie, producatorilor agricoli autohtoni li s-a oferit o suprafata…

- Romania a obtinut in 2018 recolte mai bogate de grau, orz si orzoaica, productii superioare celor din 2017, dar a avut de pierdut pe partea de zootehnie, din cauza virusului pestei porcine africane, care de la inceputul anului a decimat circa 350.000 de porci, potrivit reprezentantilor Autoritatii Nationale…