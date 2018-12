Aradul a „ras” banii europeni pentru municipii ARAD. Cu trei proiecte depuse, Municipiul Arad vrea sa prinda nu mai putin de 43,3 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. Astfel, Aradul a „ras” toata suma pe care a avut-o la dispozitie pe axa de finantare 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a anuntat ca au fost prelungite termenele de depunere a cererilor de finantare pe aceasta axa. Daca, initial, termenul era 29 decembrie 2018, acum acesta s-a prelungit pana in 29 martie 2019. In cadrul acestei axe de finantare, municipiul Arad a avut la dispozitie 43,3 milioane de euro, in timp… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

