Arad: Un tânăr fără permis şi băut a furat o maşină şi a lovit trei maşini parcate, apoi a fugit Suspectul este din localitatea Macea, iar masina furata era parcata la o ferma din localitate. In timp ce a condus masina in orasul invecinat Curtici, tanarul a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, lovind trei autoturisme parcate, dupa care s-a izbit de un stalp. In urma impactelor, au rezultat doar pagube materiale. 'Pentru a-si ascunde fapta, tanarul ar fi demontat placutele de inmatriculare ale autoturismului si ar fi plecat de la fata locului, fiind depistat de politisti la scurt timp in apropierea locului producerii accidentului. El le-a prezentat politistilor documentele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

