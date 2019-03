Stiri pe aceeasi tema

- O a treia persoana suspectata ca a fost implicata in explozia unui bancomat din Arad, in urma careia au fost furati peste 400.000 de lei, a fost retinuta de politisti. Suspectul este un barbat de 31 de ani din Maramures, care ar fi fost complicele barbatului si femeii prinsi deja in acest caz.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea-Biroul de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, un tanar din Ramnicu Valcea, cercetat pentru comiterea mai multor fapte de furt calificat. Barbatul a fost ulterior…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus ieri in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Mandatul a fost emis de magistratii Judecatoriei Baia Mare, pe numele unui tanar de 25 de ani, din municipiu, care are de executat o pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii…

- Polițiști ai Poliției orașului Balcești, Postului de poliție Ghioroiu, Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic au reținut pentru 24 de ore, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești, un barbat din comuna Ghioroiu, cercetat pentru lovire sau alte ...

- Explozia produsa la statia de imbuteliat Corsar Gas din localitatea bihoreana Stei, soldata cu ranirea a 7 muncitori dintre care 4 grav, a ajuns in atentia organelor de ancheta penala care efectueaza cercetari pentru acuzatii de vatamare corporala din culpa, distrugere si nerespectarea masurilor legale…

- La data de 22 ianuarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sighetu Marmatiei au desfasurat o acțiune, in urma careia a fost identificat și reținut un tanar de 27 de ani, din municipiu, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare.…

- O explozie a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, la un bancomat aflat langa un magazin din orasul Arad, fiind provocata de hoti care au incercat astfel sa scoata bani din aparat, scrie mediafax.ro.Explozia a avut loc, in jurul orei 01.30, la un bancomat aflat pe str.

Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara au identificat un barbat de 28 de ani, banuit de comiterea mai ...