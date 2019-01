Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 ianuarie 2019, in jurul orei 19,40, politistii rutieri din Alba Iulia au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe strada Principala din localitatea Ciugud. Un minor, in varsta de 15 ani, din Ciugud, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, a fost acrosat cu oglinda,…

- Un barbat de 56 de ani a fost ranit grav, dupa ce a fost lovit, joi, 24 ianuarie, de o masina. Accidentul a avut loc in Fieni. Soferul vinovat a fugit de la locul accidentului, fiind identificat de politisti, la doua ore de la momentul producerii accidentului.

- Patru romani au murit și unul a fost ranit grav, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocamion, in sudul Italiei. In momentul producerii accidentului, romanii erau urmariți de poliție, potrivit presei italiene. Accidentul ingrozitor s-a produs joi seara pe autostrada dintre…

- Poliția Municipala Campina a fost sesizata, duminica dupa-amiaza, cu privire la producerea unui accident rutier in comuna Filipeștii de Targ. Un biciclist a fost acroșat de o autoutilitara, fiind trantit la pamant. Conducatorul auto a parasit locul accidentului. Din fericire, la acest accident au existat…

- Un tanar de 27 de ani, din Vicovu de Sus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit cu mașina o persoana și a disparut. El a provocat accidentul ieri, in jurul orei 13.00, la Straja, iar victima este un localnic de 50 de ani. Șoferul a fost depistat in trafic de polițiști, pe […]

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a acrosat o adolescenta de 17 ani pe marcajul pietonal, continuandu-si apoi deplasarea ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.

- Soferul in varsta de 26 de ani, din Mitocu Dragomirnei, care a ucis miercuri o femeie si l-a ranit grav pe copilul acesteia pe o trecere de pietoni a fost retinut pentru 24 de ore, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit sursei citate, autorul accidentului in care si-a…

- Imagini desprinse parca din filmele de actiune au fost surprinse aseara in zona Obor din Bucuresti. Masina unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, blocata de mai multe echipaje chemate in zona. Barbatul a parasit masina si a fugit, fiind urmarit si prins. Șoferul agresiv…