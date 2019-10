Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impușcat duminica. Cel mai probabil, barbatul s-a sinucis, dar politistii au deschis o ancheta. UPDATE: Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a preluat cazul politistului gasit impuscat in Penitenciarul Arad,…

- O femeie a sunat la 112 dupa ce a auzit doua focuri de arma și a gasit in fața porții un barbat inconștient. UPDATE: „In aceasta dimineața, in jurul orei 03:17, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in [...]