Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in timpul unei furtuni, in curtea SCJU Arad.Un brad aflat in fata cladirii sectiei Pediatrie II a fost smuls din radacina de vijelie si s-a prabusit pe imobil."Bradul are cel putin 15 metri si a avariat acoperisul cladirii. Sta sprijinit…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu are șefi noi la patru secții. Au fost organizate concursuri pentru posturile de șefi de la urmatoarele secții: Psihiatrie (Ana Maria Cimpeanu), Obstetrica-Ginecologie (Adrian Tetileanu), Cardiologie (Corina Adela Morega) și Pediatrie (Natalia Ișfan). Consiliul…

- Un barbat de 58 de ani, care a cazut intr-o fantana adanca de 25 de metri, a fost salvat de angajatii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Incidentul s-a intamplat, ieri, in localitatea Iargara, raionul Leova.

- La finalul saptamânii trecute, medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare au intervenit în cazul unei paciente de 48 de ani, diagnosticata cu limfom malign non-hodgkinian cu celule

- In urma vantului puternic acoperisul blocului nr 146 a cazut peste o persoana. Apelul in care s-a cerut sprijinul echipelor de interventie s-a dat la 112, in jurul orei 16.54. La fata locului au ajuns pompierii si un echipaj medical. Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost preluat de ambulantieri si…

- O fetita de șase ani din Botoșani a ajuns la spital, dupa ce o usa metalica de mari dimensiuni s-a prabusit peste ea. In cadere, usa a lovit un scaun, ceea ce dus la atenuarea loviturii și, astfel, micuța nu a fost strivita de obiectul greu. Incidentul a avut loc in casa familiei sale din localitatea…

- Un baiat de 16 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce peretele unui imobil din municipiul Dorohoi s a prabusit peste el, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani.Tanarul ajuta la demolarea unei case, iar la un moment dat, unul dintre…

- Judetului Ilfov afectat de inundatii Arhiva Foto: Agerpres. Mai multe gospodarii, locuinte, institutii publice si strazi din sapte localitati ale judetului Ilfov au fost afectate de inundatii, în urma ploilor abundente din cursul zilei de ieri. Potrivit reporterului RRA Daniela…