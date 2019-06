Arad: Un bărbat a fost dus la spital după ce s-a rănit lovind cu piciorul un coş de gunoi Un barbat din municipiul Arad a fost dus la spital, dupa ce a lovit cu piciorul un cos de gunoi din centrul orasului, el fiind inainte amendat cu 200 de lei de catre politistii locali, care l-au surprins cand distrugea cosul. Barbatul, care are 40 de ani, s-a enervat in urma unei altercatii cu alt barbat, el doborand cu piciorul un cos de gunoi de pe trotuar, moment observat de un echipaj de politisti locali. "Un aradean enervat peste masura in urma unei altercatii a fost amendat dupa ce s-a razbunat pe primul cos de gunoi care i-a iesit in cale, doborandu-l la pamant cu piciorul. Incidentul s-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

