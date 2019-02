Stiri pe aceeasi tema

- A doua tema importanta abordata la intalnirea oamenilor de afaceri cu ministrul muncii Marius Budai și intermediata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a fost despre ordonanța care reglementeaza salariile din domeniul construcțiilor.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partner al Programului Climate KIC, in Romania, in colaborare cu parteneri din Italia și Spania, deruleaza un proiect pilot de economie circulara. Se vor organiza mai multe workshop-uri și cursuri la Timișoara, in care vor fi implicați…

- Peste o suta de firme din tara si din Ungaria vor participa la cel mai mare targ din regiunea de vest al organizatorilor de nunti sau alte evenimente, care se va desfasura la Expo Arad, la inceputul lunii februarie. Cea de-a XV-a editie a targului "Petreceri de vis" se va desfasura in…

- Consiliul Local Brașov va a proba la ședința ordinara din luna ianuarie acordul-cadru de parteneriat intre Primaria Brașov si Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, referitor la realizarea evenimentului „Republica Moldova”. „Relatiile economice dintre Republica Moldova si Romania au o dinamica…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) consulta mediul de business din Romania, in perioada 15 ianuarie-15 februarie, cu privire la țarile de interes pentru dezvoltarea afacerilor pe piețele internaționale printr-un scurt chestionar, gazduit pe site-ul instituției. Prin sondajul CCIR, oamenii…

- ARAD. Inceputul de an debuteaza in forta in ceea ce privește sprijinirea aradenilor care vor sa aiba o alta calificare – urmand cursuri de formare profesionala. In luna ianuarie, Camera de Comert, Industrie si Agricultura organizeaza patru cursuri de formare profesionala la care se asteapta o prezenta…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei considera ca noile masuri de supraimpozitare anuntate de Guvernul Romaniei reprezinta o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a Romaniei, cu efecte puternic negative asupra companiilor, atat de stat cat si private, se arata intr-un comunicat al CCIR…