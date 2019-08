Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de porci mistreți au fost impușcați, in zona localitații Sanpetru German, din județul Arad, dupa ce au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana, potrivit Mediafax.Șeful Direcției Sanitar-Veterinare Arad, Viorel Agud, a declarat, miercuri, ca in zona localitații…

- In ultimele trei zile, aproximativ 40 de porci mistreti au fost impuscati, in zona localitatii Sanpetru German, din judetul Arad, dupa ce au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana. In zona localitatii Sanpetru German, care apartine de comuna Secusigiu, au fost confirmate patru focare…

- Miercuri dimineata, la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a fost confirmat faptul ca au fost descoperite cazuri de infectare cu pesta porcina africana in localitatile Schela si Slobozia Corni (Ghidigeni). Numarul noilor focare de boala a ajuns astfel la sase in ultima luna.

- Inca doua focare de pesta porcina africana au aparut in județul Buzau. Direcția Sanitar Veterinara a anunțat ca a fost confirmata prezența virusului PPA in doua gospodarii din Caldaraști și Padina. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…

- Zece focare de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate oficial in Prahova in localitati din Sudul judetului. Autoitatile continua sa gaseasca porci morti in gospodariile oamenilor.

- Aproximativ 120 de suine din trei localitati vor fi sacrificate, marti, prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, dupa ce la Singureni, Stejaru si Cranguri au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana potrivit potrivit Agerpres. "Saptamana trecuta au fost ucisi 100 de porci…

- Prefectura Prahova a informat, vineri, ca analizele de laborator au confirmat cinci noi focare de pesta porcina africana in Prahova, patru in gospodarii din Poienarii Burchii și Targșorul Vechi, iar unul dupa depistarea unui porc mistreț bolnav, la Poienarii Burchii.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor a informat, joi, ca mai sunt opt focare de pesta porcina africana (PPA) la porcii domestici si sase focare la mistreti. "Urmare a ...