Arad: Şoferul care a accidentat mortal un tânăr şi a fugit, reţinut la graniţa cu Ungaria Soferul care a accidentat doi tineri in judetul Arad, pe unul dintre ei mortal, dupa care a fugit de la locul faptei, a fost prins, in noaptea de miercuri spre joi, la granita cu Ungaria, pe sensul de intrare in Romania, el fiind retinut pentru 24 de ore de catre politisti. "Conducatorul autoturismului implicat in evenimentul rutier tragic a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Nadlac, pe sensul de intrare in tara. Din cercetarile efectuate de politisti, dupa producerea evenimentului rutier, s-a stabilit ca cel in cauza a parasit teritoriul statului roman. Barbatul a fost condus la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

