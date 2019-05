La Primaria Lipova, unde Viorica Dancila a avut o intalnire cu responsabili locali si membri ai PSD, premierul a fost asteptat de un grup format din zeci de liceeni, care au purtat pancarte cu mesaje impotriva Guvernului si a coalitiei de guvernare, fara a scanda. Au fost prezenti insa si peste o suta de sustinatori ai PSD.

La Arad, premierul a fost asteptat de peste 200 de protestatari, care s-au postat in zona intrarii in cladirea Prefecturii. Participantii au scandat zgomotos si au purtat pancarte cu mesaje impotriva PSD. In zona Prefecturii au fost prezenti si zeci de membri si simpatizanti…