- Vineri dimineața, in jurul orei 11:30, Alin Iovanuț și Florin Malița au fost aduși, din nou, in fața procurorului. Acesta i-a prezentat pe cei doi in fața judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile sub aspectul savarșirii…

- Principalii suspecti in cazul atacului armat de luni dimineata, dintr-un cartier al municipiului, Alin Iovanut si Florin Malita, in varsta de 33 si, respectiv, 34 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, in baza unei ordonante de retinere emise de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa…

- Alin Iovanuț și Florin Malița s-au prezentat insoțiți de avocat la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad și s-au predat dupa ce in prealabil, s-a negociat cu avocatul prezentarea lor in fața procurorilor. Dupa aproape patru ore de audieri, procurorul de caz a decis reținrea celor doi pentru 24 de ore,…

- Cei doi s-au prezentat joi dupa amiaza, alaturi de avocatul lor, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad in vederea audierii. Dupa mai bine de patru ore de audieri, procurorul de caz a decis ca cei doi sa fie reținuți pentru 24 de ore. In cadrul audierilor, potrivit surselor noastre, atat…

- Alin Iovanut și Florin Malița au fost audiați la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, unde s-au prezentat insoțiți de avocat. „In cursul zilei de ieri, prin avocatul ales, s-a reușit contactarea celor banuiți de comiterea activitatii infracționale din data de 1 octombrie. Procurorul de caz a dispus…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat ca “s-a reușit contactarea celor banuiți de comiterea activitații infracționale din data de 1 octombrie. Procurorul de caz a dispus prezentarea celor in cauza la sediul Parchetului in vederea audierii”. Vom reveni cu amanunte. Impușcaturi…

- Polițiștii, cu ajutorul pompierilor din cadrul ISU Arad, au luat “la puricat”, miercuri dimineața, canalul Mureșel din cartierul Confecții, in cautarea armei, existand indicii ca dupa ce l-au impușcat pe Dragoman, au aruncat pistolul in canal. Oamenii legii sunt pe urmele lui Alin Iovanuț și a “mainii”…

