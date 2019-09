Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor vor incepe efectiv lucrarile de renovare totala a Hotelului Dacia din centrul istoric al municipiului Satu Mare. Conform celor declarate pentru Satmareanul.net de Zamfir Danciu – directorul Direcției pentru Cultura, Culte și Patrimoniu Satu Mare -, se va pastra integral vechea destinație…

- La nivelul Instituției Prefectului a fost emis Ordinul nr.794 din 12.08.2019 privind constituirea unei comisii mixte de control, in perioada 20.08.2019 – 05.09.2019, la unitațile de invațamant preuniversitar, in vederea asigurarii condițiilor necesare pentru deschiderea in bune condiții a anului școlar…

- Unitațile școlare din județ, verificate inaintea inceperii anului școlar in Social / on 06/09/2019 at 11:57 / Deși luni, 9 septembrie, incepe un nou an școlar, 45 de unitați de invațamant din Teleorman nu sunt autorizate sanitar, cele mai multe dintre nereguli fiind reprezentate de lipsa apei curente…

- Ziarul Unirea Fermier din comuna Doștat, județul Alba, pagubit de vremea schimbatoare. Producția de mere a ajuns la jumatate fața de anul anterior Vremea schimbatoare din primavara acestui an a adus pagube in producția de mere. Daca anul trecut de pe un mar se lua aproximativ 20 kg de mere, anul acesta,…

- Procurorii pot face perchezitii si in intervalul orar 20:00-6:00 in cazul infractiunii flagrante sau cand perchezitia urmeaza sa se efectueze intr-un local deschis publicului la acea ora - este una dintre prevederile cheie ale proietcului de OUG anuntat joi de ministrul Justitiei, Ana Birchall.…

- Potrivit proiectului de act normativ, cheltuielile privind gestionarea registrului agricol in format electronic vor fi suportate din bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum și din bugetele locale ale comunelor, orașelor, și municipiilor. In termen de 60 de…

- Aproape 3.000 de hectare de culturi de camp, solarii, vie si pomi fructiferi din Vrancea au fost afectate de bruma tarzie si seceta pedologica de la inceputul acestui an, de caderile de grindina din luna iunie si de vantul puternic, potrivit datelor Directiei pentru Agricultura Vrancea. Bruma tarzie…