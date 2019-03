Un agent de politie a fost retinut in noaptea de vineri spre sambata si va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda cu tigari, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, Andreea Ailioaie. Politistul este angajat la Serviciul Rutier Arad din 2006 si va fi cercetat disciplinar de catre superiori. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, acesta a fost prins in trafic avand tigari de contrabanda in autoturism. El fusese oprit pentru control in urma unor informatii primite chiar de catre colegii sai din…