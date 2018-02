Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri din Timis care vindeau droguri in cluburile din vestul tarii,A dar mai ales in Timisoara, au fost prinsi de politistii de la Crima Organizata dinA Arad, in timp ce comercializau mai multe tipuri de Ecstasy, dar si canabis. DrogurileA erau aduse in tara, din Olanda,A chiar de catre unul…

- Peste 5.000 de comprimate de ecstasy si 200 de grame de cannabis, in valoare de peste 260.000 lei, au fost ridicate de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad si politistii de la Serviciul de Combatere a...

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor din Zalau au fost aretați preventiv. In urma celor 13 perchezitii…

- Mii de pastile de ecstasy și peste 200 de grame de cannabis au fost gasite de DIICOT Arad in urma unor percheziții facute la traficanți de droguri de risc și mare risc, aduse din Olanda. In urma acțiunii, trei barbați ai o femeie au fost reținuți și prezentanți instanței cu propunerea de arestare preventiva.…

- Sute de grame de cannabis, plante în stare de vegetație, semințe și unt de cannabis au fost descoperite în urma unei percheziții, efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanța. La data de 1 februarie a.c., polițiștii Brigazii…

- Politia Giurgiu anunta ca un barbat, de 32 de ani, din municipiul Giurgiu, este cercetat in stare de arest preventiv, dupa ce in autoturismul cu care se deplasa au fost gasite 500 de grame de cannabis. Duminica, 4 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Procurorii DIICOT au capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind cannabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate pe Darknet cu plata prin Bitcoin. Potrivit raportului de activitate…

- Politistii vranceni, coordonati de procurorii DIICOT – B.T Vrancea, au destructurat o importanta grupare infractionala specializata in trafic si consum ilicit de droguri. Oamenii legii au efectuat perchezitii in Focsani si Satu Mare si au confiscat 5,3 kilograme de canabis, unii dintre…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 11 percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, implicat in comiterea de infracțiuni de proxenetism. 5 persoane au fost reținute.…

- Doi barbati din judetul Arges, prinsi in flagrant in timp ce incercau sa comercializeze cocaina in parcarea unui complex comercial din orasul Mioveni, au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, urmand sa fie prezentati miercuri in fata instantei cu propunere de arestare…

- Un politist de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt a incercat sa se sinucida in timpul noptii si a ajuns in stare grava la Spitalul din Craiova. Barbatul s-a impuscat in cap dupa o cearta cu iubita. Si femeia a fost ranita.

- La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Româna, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 47 de percheziții…

- Potrivit sursei citate, la data de 17 ianuarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta si cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul DOS a Politiei Romane si sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, cu rafale de pana la 140 km/h, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care…

- Cercetarile derulate de catre procurorii DIICOT in dosarul DJ-ului din Dej arestat pentru trafic de cannabis, au condus la indentificarea unei alte persoane implicate in acest caz. Cunoscutul DJ din Dej, prins in luna noiembrie a anului trecut cu un kilogram de cannabis, a fost ajutat in activitatea…

- Catalin Radu, cel care i-a atacat pe artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua dupa ce au sustinut un concert in clubul acestuia din Bistrita, este un controversat om de afaceri local. Catalin Radu are cinci ani de pușcarie in spate, pe care i-a petrecut la Penitenciarul Timișoara. In anul 2005,…

- Plangerea a fost formulata catre Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice din cadrul IGPR. In seara zilei de 10 ianuarie 2018, secțiunea LIVE a site-ului televiziunii Antena 3 a fost atacata, permițandu-se utilizarea unui script de minat criptomonede, incarcat in urma unei breșe…

- Clipe de groaza pentru o tanara din Oradea care a fost batuta pentru ca a refuzat avansurile pe care i le-au facut doi barbați. Femeia, in varsta de 25 de ani, a ajuns la spital plina de vanatai și ar putea fi operata. La inceputul noului an, Alexandra trebuia sa inceapa noul serviciu in Olanda, insa…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au prins, sambata, in trafic, pe raza comunei Galanesti, un conducator auto, de 25 de ani, din comuna Volovat, care avea un kilogram de cannabis. Ulterior, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Suceava si procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, referindu-se la perchezitiile DIICOT care se desfasoara la Cluj, ca, ''in contextul in care se distruge justitia, practic sunt ultimele zile in care procurorii pot sa-si faca treaba'', reamintind ca a sesizat inca din luna martie Ministerul Sanatatii si…

- La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Direcției de Investigații Criminale au efectuat cinci…

- Cinci perchezitii au loc, miercuri dimineata, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, prejudiciul depasind 5 milioane de lei, anunța DIICOT. Printre cei vizati este si medicul Mihai Lucan. Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, ai Directiei de Investigatii…

- Procurorii DIICOT din Calarasi au prins un barbat care transporta intr-un autoturism etnobotanice, produsele fiind achizitionate din Constanta. Potrivit unui comunicat al DIICOT, Stefan Daniel, zis "Dan Turcu", este acuzat de savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu produse stiind…

- Procurorii DIICOT au retinut cinci persoane si au pus sub control judiciar alte doua, suspectate ca au comercializat droguri sub forma de cannabis, comprimate ecstasy si amfetamina, elevilor din Bucuresti si Ilfov, anunta Parchetul.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au finalizat cercetarile intr un dosar penal cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de droguri savarsite de catre doi barbati.La 30 noiembrie a.c, politistii Serviciul de Combatere a…

- Palincaș Eduard a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru infracțiunea de trafic ilicit de droguri de risc, fara drept, in forma continuata. Condamnarea a fost pronunțata luni, 4 decembrie, de catre Tribunalul Arad. Astfel, potrivit info.tribunalularad.ro in soluție se arata urmatoarele: „condamna…

- Un tanar de 19 ani, din municipiul Drobeta Turnu-Severin, a fost prins avand asupra lui peste 100 de pastile de Ecstasy si 33 grame de canabis, informeaza un comunicat de presa remis luni Agerpres de Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala și ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au participat la o acțiune internaționala impotriva caraușilor de bani. ...

- Polițiștii giurgiuveni au indisponibilizat sambata 25 noiembrie a.c., de la pasagerii a doua autocare cu turiști ce se inapoiau din Turcia, peste 450 de grame de bijuterii din metal galben și alb, peste 500 de perechi de incalțaminte, produse cosmetice și articole vestimentare ce purtau insemnele unor…

- Procurorii DIICOT au efectuat luni șase percheziții in județele Dambovița, Olt și Teleorman la persoane suspectate de trafic de persoane, proxenetism și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Dupa o perioada indelungata de „seceta” pe linia combaterii traficului de droguri, lucrurile se pare ca au inceput sa se miste si in ultima perioada asistam la lovituri in serie reusite de DIICOT si Serviciul de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog din Bistrita-Nasaud. Numai ca la o analiza mai…

- Doi dintre cei sase tineri arestati preventiv, in urma cu aproximativ 10 zile, intr-un dosar de trafic de droguri, au scapat de arest. Asta pentru ca magistratii de la Curtea de Apel Galati le-au admis contestatiile si au inlocuit masura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. Contestatii…

- Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase a Politiei Romane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, au ridicat 150 de grame de exploziv plastic de tip C4, 200 de grame de T.N.T. si 2 capse electrice detonante, de la membrul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți au efectuat, astazi, cinci percheziții domiciliare. Scopul acestora a fost destructurarea unui grup infracțional organizat care avea preocupari pe linia traficului de…

- Trei persoane au fost reținute dupa ce polițiștii i-au prins in flagrant in timp ce incercau sa vanda stupefiante in valoare de mii de euro. Procurorii DIICOT au solicitat reținerea a trei persoane dupa ce au fost prinse in flagrant in timp ce vindeau droguri in valoarea de mii de euro. “La data de…

- Trei barbați au fost arestați preventiv in urma unor acțiuni de prindere in flagrant delict și a 4 percheziții domiciliare, efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT. Au fost ridicate…

