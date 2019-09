Stiri pe aceeasi tema

- O prima editie a unui eveniment expozitional gastronomic va avea loc in primul weekend al lunii octombrie, la Timisoara. Astfel, in perioada 4 - 6 octombrie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș , in parteneriat ... The post Expo Culinar & Food, la prima ediție de la Timișoara appeared first…

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- O delegatie condusa de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a vizitat de curand Rusia. In urma deplasarii au fost puse bazele colaborarii dintre acesta tara si cel mai vestic judet din Romania. In perioada 29 iunie – 6 iulie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a semnat un acord de colaborare cu mai multe institutii similare din zona de granita dintre Romania si Ungaria. Semnatare sunt camere de comert si industrie din Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes – Ungaria si patru camere de comert…

- O noua editie a Balului Oamenilor de Afaceri din Constanta, organizata de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, are loc la in aceasta seara la restaurantl Del Mar din Mamaia.Evenumentul, ajuns la cea de a V a editie, a devenit o traditie pentru comunitatea locala de afaceri…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Formare Profesionala in Sistem Dual din Romania (ANFPSDR), a organizat o conferința de presa cu ocazia semnarii Protocolului de Colaborare dintre cele doua instituții. Semnarea acestui…

- PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR CET GOVORA SA, PREȘEDINTELE CONSTANTIN RADULESCU VA SOLICITA INTREVEDERE CU PREMIERUL VIORICA DANCILA! Președintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a avut vineri, 14 iunie 2019, o intalnire cu reprezentanții conducerii CET Govora SA – Dinu Constantinescu,…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Argeș (CCIA Argeș), in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Formare Profesionala in Sistem Dual din Romania (ANFPSDR), a organizat o conferința de presa cu ocazia semnarii Protocolului de Colaborare dintre cele doua instituții. Semnarea acestui…