- Pesta porcina africana este foarte aproape de județul Timiș, in Arad. La Garda Forestiera Timișoara a avut loc, luni, o ședința la care a participat și prefectul de Timiș Eva Andreaș, unde s-a pus in discuție respectarea cotei de vanatoare a porcilor mistreți (fiind cunoscut ca aceștia raspandesc pesta…

- Mii de porci din județele Braila și Arad trebuie sacrificați dupa ce a fost confirmata extinderea virusului pestei porcine. In localitațile din Braila, operațiunea a inceput prost, iar DirecțiA Sanitar-Veterinara amenința cu sancțiuni.

- Medicul veterinar din comuna constanțeana Cumpana a informat, in data de 19 august (luni), ca trei porci au fost gasiti morti intr-o exploatatie de aproximativ 60 de capete, existand suspiciunea de infectie cu pesta porcina africana (PPA), informeaza Prefectura Constanta. Astfel, Centrul Local de Combatere…

- Riscul ca pesta porcina sa ajunga din Arad in Timiș este extrem de mare, avertizeaza directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici. The post Risc crescut ca pesta porcina sa ajunga in Timiș, avertizeza directorul Combinatului de la Curtici appeared first on Renasterea banateana .

- Pesta porcina africana ia amploare, in raionul Cahul. La Cucoara virusul a ajuns intr-o ferma cu 63 de porci, anunța Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor. Animalele vor fi sacrificate, mai spun reprezentantii ANSA.

- Fermierii si autoritatile din Arad sunt din nou in alerta din cauza pestei porcine africane. Un focar a fost confirmat de analize intr-o gospodarie din localitatea Sanpetru German. Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad, Viorel Agud, ne-a…

- Aproximativ 120 de porci din trei localitati vor fi sacrificati, marti, prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, dupa ce la Singureni, Stejaru si Cranguri au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana.

- Doi barbați din Gaujani și Pietroșani, județul Giurgiu, sunt cercetați de polițiști dupa ce au sustras dintr-o remorca mai mulți porci sacrificați de inspectorii DSVSA Giurgiu, în urma constatarii epidemiei de pesta porcina africana în localitatea