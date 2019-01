Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, polițiștii au depistat conducand sub influența alcoolului, pe raza orașului Santana, un barbat de 49 de ani, din aceeași localitate, in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie de 1,22 mg./l. alcool pur in aerul expirat. Tot sub influența bauturilor alcoolice s-a aflat și un barbat…

- Deși astazi oamenii sunt mult mai conștienți de drepturile animalelor, vanatoarea ramane o activitate importanta și necesara chiar pentru protejarea mediului inconjurator. Contrar opiniei (uneori indreptațite) a iubitorilor de animale, vanatorii nu sunt doar niște colecționari avizi de trofee, ci contribuie…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ultima ședința, o Hotarare prin care se aloca noi sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, pentru plata cheltuielilor curente si de capital din unitatile administrativ-teritoriale. Pentru județul Arad, au fost alocate peste 4,7 milioane de lei, pentru…

- Raul Mureș a fost populat, sambata, pe raza municipiului Alba Iulia, cu 1.000 de kilograme de crap romanesc, in urma unui protocol incheiat intre primarie și Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba. Inca o acțiune de populare cu pește a raului Mureș a fost realizata de…

- Asociația Județena a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi intenționeaza reintroducerea fazanilor in zonele din județul Alba in care au disparut sau sunt in numar foarte mic. Directorul tehnic al AJVPS, Bogdan Dragomir a anunțat ca repopularea se va face din fonduri private, respectiv din donații catre…

- Serviciul SMURD Nadlac, fara doar și poate unul important pentru județ, risca sa fie desființat, așa cum au anunțat autoritațile locale, de cateva luni bune. Practic, SMURD Nadlac nu este in subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgențe, fiind un serviciu susținut financiar de primaria Nadlac.…

- Polițiștii orașului Pecica au depistat ieri in trafic, un barbat care conducea sub influența alcoolului. In timp ce conducea un autoturism pe DN7, pe raza localitații Pecica, un barbat de 58 de ani a patruns pe contrasens, acroșand un autoturism care circula regulamentar pe sensul opus de mers. „Deși…

- Polițiștii din Nadlac au depistat ieri, in flagrant delict, doi tineri care incercau sa fure dintr-o locuința de pe raza orașului. Tinerii, de 18 și 20 de ani, din Nadlac, au patruns intr-un imobil de pe raza localitații, cu intenția de a fura bunuri pe care ulterior sa le comercializeze. Dupa ce au…