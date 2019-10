Arad: Peste 1.000 de maghiari au participat la comemorarea revoluţiei paşoptiste, în Parcul Reconcilierii Manifestarile comunitatii maghiare au inceput cu un moment comemorativ in Piata 13 Generali, unde la baza obeliscului martirilor au fost depuse coroane de flori. A urmat o slujba religioasa la Biserica romano-catolica din centrul Aradului, iar la finalul acesteia, sute de participanti au pornit pe jos, intr-o procesiune religioasa, pana in Parcul Reconcilierii Romano-Ungare, unde au avut loc cele mai importante momente ale zilei. Comemorarile din Parcul Reconcilierii au fost organizate dupa un program special in acest an, cand s-au implnit 170 de ani de la condamnarea la moarte si executarea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

