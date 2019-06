Arad: Peste 100 de gospodării au fost afectate de inundaţii Peste 100 de gospodarii din judetul Arad au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale din ultimele 24 de ore, iar cateva familii au fost evacuate din case, in comuna Barzava, unde au fost inundate aproape 30 de locuinte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, ploile torentiale au afectat mai multe localitati din judet, provocand viituri, insa cea mai grea situatie a fost semnalata in comuna Barzava, unde au fost inundate si locuinte, fiind evacuate din case cateva familii. In zona, viiturile formate au luat numeroase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

