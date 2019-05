Stiri pe aceeasi tema

- Șefa ISJ Arad, Anca Stoenescu, a cerut sancționarea elevilor care au huiduit-o pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, in timpul unui protest anti-PSD. Conducerea IPJ Arad a cerut, vineri, explicatii conducerii Liceului „Atanasie Marinescu” din Lipova, de unde mai multi elevi au plecat de la cursuri…

- Dupa cateva saptamani de incertitudini, s-a ajuns la o concluzie. Una de compromis, intr-adevar, una pe un termen foarte scurt, dar ea exista. Joi dupa amiaza a fost convocata din nou, pentru a treia oara in aceasta saptamana, Adunarea Generala a Actionarilor de la ADI Deseuri. Motivul? Situatia deseurilor…

- ARAD. Credeati ca s-a terminat? Nici poveste! Promis luna trecuta, cu ocazia vizitei ministrului Transporturilor la Arad, sensul giratoriu de pe DN7 menit sa inlesneasca accesul spre Zona Industriala Vest, este adus din nou in actualitate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara.…

- Despre transportul in comun, investițiile absolut necesare din acest sector și implicarea A.R.C.D. Jurnal aradean. Domnule Samuel Caba, A.R.C.D. a lansat un semnal de alarma pentru autoritațile locale privind condițiile de calatorie cu tramvaiele și transportul public din Arad. Ce v-a provocat aceasta…

- De fapt, incepand de joi, 18 aprilie, Resita este al saselea oras din tara in care a fost introdusa aceasta modalitate de plata in mijloacele de transport public. Iar societatea bancara a acoperit integral investitia, „profitand“ doar de 10 bani din cei 2 lei incasati pentru bilet. Pot fi…

- Cum stau lucrurile pe fostul „litoral al vestului” aflați din fotografiile alaturate. Trebuie insa menționat ca se lucreaza doar in zona bazinelor principale, acolo unde se afla și mult trambițatele tobogane, fiind interesant de vazut daca aceste lucrari vor fi incheiate in doar doua saptamani. Zona…

- USR Arad atrage atenția ca este nevoie de masuri urgente pentru ca „Aradul sa beneficieze din nou de oaza de relaxare pe care o cunosc locuitorii sai de acum 10-15 ani”. „Actualul primar a caștigat alegerile locale pentru prima oara in 2004, cu promisiunea de a liberaliza intrarea pe ștrandul…

- Legea recursului compensatoriu goleste inchisorile moderne. Detinutii prefera mai nou sa se transfere in penitenciare insalubre si suprapopulate, pentru a beneficia de reducerea cu o cincime a pedepsei. Asa ca penitenciare noi, precum cele din Arad sau Giurgiu, sunt ocupate in proportie de 80%, in timp…