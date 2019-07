Stiri pe aceeasi tema

- In cazul clientilor cu personalitate juridica, apa pluviala este taxata de Compania de Apa Arad de la sfarsitul anului 2018, iar reactii au existat imediat, insa initial costurile nu au fost foarte mari. In primavara si vara acestui an, insa, pe fondul ploilor abundente, deci a cantitatilor mari…

- Cititorul nostru, F. Ioan, vorbește in numele mai multor aradeni care locuiesc la casa peste drum de Liceul Național de Informatica. Mai exact, pe strada Ioan Alexandru, segmentul cuprins in Calea Iulia Maniu și Splai General Praporgescu. Aradeanul ne spune ca una din gurile de canal refuleaza apa,…

- Urmare a repetatelor situații in care cantitațile mari de ape pluviale erau preluate cu dificultate de rețeaua de canalizare din zona PT16 Frasinet- strada Pietroasele din cartierul Micro III, incepand cu data de 18 iunie, Compania de Apa SA Buzau a demarat lucrarile de extindere a rețelei de canalizare…

- ARAD. Zeci de mii de pubele de gunoi depozitate la Aeroportul Arad, la Compania de Apa Arad si la Barzava vor fi luate, teoretic, bucata cu bucata si verificate. Consiliul Judetean Arad este dispus sa plateasca pana la 22.440 de lei unui expert in… cauciuc si mase plastice pentru ca…

- Vin noi semnale ingrijoratoare din economia reala. 7 din 10 companii intarzie sa-și plateasca facturile, fapt care duce la accentuarea blocajului financiar. Durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza realizata de compania de consultanța…

- Dupa ce a inceput lucrarile de inlocuire a canalizarii in centrul orasului, pe Bulevardul Revolutiei, intre strazile Nicolae Grigorescu si I.C. Bratianu, Compania de Apa Arad anunta ca santierul se prelungeste spre Podgoria, tot pe Bulevard, pana la intersectia cu strada Alecu Russo. „Noul tronson…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța programul de citire a apompetrelor abonaților, in intervalul 13.05.2019 – 17.05.2019. Luni 13.05.2019 Petru Rares, Hortenzia, Moraviei, Smaurei, Razboieni,...

- Ceea ce anuntam inca din primavara anului trecut se intampla incepand de joi, 2 mai: Bulevardul Revolutiei este spart pentru inlocuirea retelei de canalizare. Compania de Apa Arad anunta ca lucrarile au demarat deja in centrul Aradului, primul tronson pe care vor fi efectuate sapaturi fiind segmentul…