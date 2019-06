Arad: Milioane de efemeride, fluturi care trăiesc doar câteva ore, au apărut pe malul Mureşului Milioane de efemeride au aparut, luni seara, chiar in a doua zi de Rusalii, pe malul Muresului, la marginea municipiului Arad, fenomen care dureaza trei zile, timp in care fluturii, numiti popular "rusalii" pentru ca apar in perioada acestei sarbatori, se imperecheaza si mor, insa ofera spectacol pentru trecatori si cantitati mari de momeala pentru pescarii care ii prind. Efemeridele apar in fiecare an in acelasi loc de la marginea orasului, iar pescarii stiu deja perioada in care le pot vana, pentru a-si face provizii de momeala pentru pesti. Foto: (c) Marian BUGA / AGERPRES "In astea doua-trei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

