Arad: Migranţi prinşi ascunşi în cutii de carton, într-un microbuz, la frontieră In urma unei analize de risc, autoritatile de la PTF Nadlac II au verificat un microbuz ce urma sa iasa din tara, condus de un roman de 36 de ani, descoperind in interiorul autoutilitarei, in zona destinata transportului de marfa, cinci persoane. Acestea stateau in cutii de carton lipite cu banda adeziva, conform unui comunicat de presa remis, luni, de Politia de Frontiera Arad. Autoritatile au stabilit ca este vorba de migranti din Vietnam, doua femei si trei barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 24 de ani, care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei. Ei au intrat legal… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

