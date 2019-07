ARAD. Sumele achitate de stat pentru plata ajutorului social, venit criticat tot mai mult pentru ca i-ar incuraja pe beneficiari sa nu munceasca, s-au redus considerabil in ultimii ani. In judetul Arad mai sunt in plata jumatate dintre cei care luau acesti bani de la stat in 2011.

Conform unui raport inaintat Prefecturii Arad de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), de la inceputul anului 2019 au fost in plata in medie 2.155 de beneficiari de ajutor social, pentru care s-a achitat lunar o suma de aproape 500.000 de lei. Anul trecut, suma achitata lunar era…