- Urmare a solicitarilor unor cititori privind numarul de persoane incadrate in munca din zona Carei prin intermediul AJOFM Satu Mare, redactia Buletin de Carei este in masura sa va ofere date concrete obtinute de la conducerea agentiei in cauza. Astfel, din cele 3494 persoane incadrate in munca prin…

- Absolvenți de școli profesionale, de liceu, dar și persoane peste 45 de ani, persoane cu mai puțin de 5 ani pana la pensie și tineri Neets s-au angajat in luna decembrie a anului trecut, prin subvenționarea locurilor de munca, arata date recente ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, rata șomajului in Timiș a ajund, la sfarșitul lunii demembrie, la 0,78%. Oficial, doar 2.742 de persoane se aflau in cautarea unui loc de munca, majoritatea fiind femei. De sprijin financiar de la buget au beneficiat…

- Peste 200 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in județul Salaj, toate in mediul privat. Oferta de munca a angajatorilor a fost transmisa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj. Majoritatea locurilor de munca se adreseaza persoanelor cu studii medii,…

- La sfarșitul lunii decembrie 2018, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba erau inregistrați 5.657 șomeri (din care 2.535 femei), rata șomajului fiind de 3,36%. Potrivit reprezentanților AJOFM Alba, din totalul de 5.657 persoane inregistrate, 1.825 erau beneficiari…

- Un grup de experti va parcurge, in urmatorii trei ani, toate localitatile judetului Covasna pentru a identifica tinerii pana in 25 de ani care nu au locuri de munca si nu figureaza ca someri in evidentele oficiale, cu scopul de a-i ajuta sa se integreze pe piata muncii. Directorul executiv al Agentiei…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca a aniversat, in data de 10 Decembrie, 20 ani la inființare, ani marcați de diverse schimbari economice și nu numai. In cadrul unui interviu pe care ni l-a acordat, la ceas aniversar, directorul instituției, Kelemen Tibor, a vorbit despre momente din…

- Peste 20 de persoane cu dizabilitati si-au gasit un loc de munca in ultimele luni prin intermediul Centrului de Informare, Consiliere si Mediere a Locului de Munca din cadrul Fundatiei Crestine Diakonia din Sfantu Gheorghe. Directorul executiv al fundatiei, Makkai Peter, a declarat luni, pentru AGERPRES,…