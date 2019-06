Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de gospodarii din judetul Arad au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale din ultimele 24 de ore, iar cateva familii au fost evacuate din case, in comuna Barzava, unde au fost inundate aproape 30 de locuinte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- In zonele afectate de inundații au fost in cursul zilei de luni, șase psihologi, unul din cadrul ISU Alba și ceilalți cinci din județul Alba, pentru evaluarea situației și acordarea de suport psihologic in functie de necesitați. Aceasta inițiativa a fost luata de catre inspectorul șef al Inspectoratului…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru evacuarea apei din cateva zeci de gospodarii si institutii afectate de ploile torentiale care au cazut in tot judetul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "ISU Vrancea a actionat in timpul noptii pentru…

- Peste 165 de locuinte si gospodarii din 10 localitatii ale judetului Ialomita sunt afectate de caderile semnificative de precipitatii, peste 70 de pompieri cu 18 utilaje si autospeciale actionand pentru evacuarea apei. Potrivit ISU Ialomita, serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, in cooperare…

- Un numar de 22 localitați din șase județe ale țarii, respectiv Bistrița-Nasaud, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Teleorman, au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Ploile abundente, scurgerile de pe versanți și viiturile…

- Inundatiile produse in ultimele 24 de ore au afectat gospodarii, drumuri, terenuri agricole, fantani si poduri din 22 de localitati, potrivit raportului intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Cinci persoane din satul Craiesti, comuna Bozieni si 4 persoane din satul Solca,…

- SOCIAL… In municipiul Vaslui va fi creata o echipa mobila pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, din care vor face parte patru membri ai Directiei de Asistenta Sociala si unul din partea Politiei Locale. Conform legii, in prima faza, Consiliul Local Vaslui trebuie sa aprobe…