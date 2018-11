Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat si retinut, sambata, 3 noiembrie, in jurul orei 20:30, la o distanta de aproximativ 50 de metri interior fata de linia de frontiera cu Ungaria, un grup de șapte persoane, șase adulti si un minor din Iran. Iranienii…

- Schimbare pe ruta migranților ilegali: in loc de Nadlac, folosit cu precadere de cei care incercau sa ajunga ilegal in Occident, un grup de șapte iranieni a testat zona Turnu. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu, judetul Arad, au depistat si retinut șapte persoane,…

- Microbuzul in care se aflau migranții era inmatriculat in Cehia, iar la volanul acestuia se afla un cetațean sarb in varsta de 37 de ani. “Politistii de frontiera au efectuat controlul amanunțit al mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite, ascunse in compartimentul marfa…

- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, duminica, 21 octombrie, in jurul orei 20:30, ascunși in interiorul unei autoutilitare, sase cetațeni vietnamezi si un cetatean din Sri Lanka, cu varste cuprinse intre 27 și 41 de ani,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad - Csanadpalota, Ungaria, au depistat 19 cetateni straini, din Yemen, Somalia, Afganistan si Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in interiorul unui autovehicul, in cutii de carton, informeaza…

- Automarfarul – inmatriculat in Turcia – transporta cutii in care se aflau filtre auto, la volanul acestuia aflandu-se un barbat, cetațean turc, in varsta de 45 de ani. Ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II de pe autostrada in data de 21 august, in jurul orei 06:00, polițiștii au procedat…

- Irakienii au fost reținuți la aproximativ 100 de metri interior fata de linia de frontiera si au fost duse la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac- Nagylak pentru cercetari. In cadrul primelor verificari s-a stabilit ca persoanele in cauza sunt cinci tineri din Irak, cu varste cuprinse intre…

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt muncitori…