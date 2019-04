Arad: Fugarul condamnat pentru împuşcarea unui pădurar, căutat şi cu deltaplanul Peste 50 de politisti, jandarmi si padurari au luat parte, luni, la cautarea urmaritului national din judetul Arad care, in urma cu o saptamana, a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru impuscarea unui padurar, dar se sustrage executarii pedepsei, autoritatile urmand sa foloseasca si un deltaplan in incercarea de localizare a barbatului.



"Cautarile se extind pe o suprafata de aproximativ 400 de hectare, in zona Gurahont, greu accesibila din cauza terenului impadurit si accidentat, si pe raza localitatilor Buceava-Soimus, Brazii, Secas, Madrigesti, Iacobini, si Hontisor. Operatiunile…



