Stiri pe aceeasi tema

- 'In urma activitatilor specifice investigative, politistii au depistat, pe raza localitatii Sanpaul, la locuinta unui barbat de 34 de ani, un autoturism cautat de autoritatile engleze si o autoutilitara cautata de autoritatile belgiene. Cele doua autovehicule au fost indisponibilizate in vederea…

- Este vorba despre un autoturism cautat de autoritațile din Marea Britanie și o autoutilitara cautata de autoritațile belgiene. In fapt, pachete de țigari netimbrate erau ascunse in trei autoutilitare, dintre care doua erau neinmatriculate, precum și intr-un tomberon și intr-o anexa a casei. Potrivit…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat ieri (8 octombrie a.c.) doua autovehicule urmarite internațional de catre autoritațile judiciare din Marea Britanie și Belgia. In urma activitaților specifice investigative, polițiștii au depistat, pe raza localitații Sanpaul, la locuința…

- Ieri, polițiștii Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat in urma unui control specific la un arestat la domiciliu, țigari susceptibile a proveni din contrabanda. Polițiștii aradeni ai efectuat un control la un aradean de 34 de ani, din localitatea…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arad au efectuat controlul la un barbat de 34 de ani, din localitatea Sanpaul, arestat la domiciliu intr-un dosar de contrabanda, descoperind 21.962 de pachete netimbrate cu tigarete (439.240 de tigarete), care ar proveni din contrabanda.…

- Un campion al Romaniei la box a fost arestat in Belgia dupa ce a fost prins furand cupru alaturi de alti doi romani. Autoritatile nu au vrut sa faca public numele romanului, insa avocatul sau a anuntat ca acesta ar dori sa se intoarca in Romania. "Clientul meu este un mare campion al Romaniei si in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera doua autoturisme marcile Jaguar și Kia, care figureaza in bazele de date ca fiind cautate de catre autoritațile din Italia, respectiv Belgia. In data de 10 august a.c., la Punctul de Trecere…

- Curtea de Apel Cluj a hotarat ca medicul ortoped Florin Racasan de la Spitalul de Recuperare din Cluj va ramane in arest la domiciliu. Cadrul medical a fost prins in flagrant, zilele trecute, in timp ce ar fi luat mita de la un pacient suma de 700 de euro .