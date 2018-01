Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii fac cercetari dupa ce, sambata, o pacienta de 29 de ani a murit la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. Potrivit unor surse medicale, tanara a fost adusa in stop cardio-respirator de catre doi barbati. Acestia nu au spus de cat timp…

- Politistii giurgiuveni sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa in cazul unui minor in varsta de 13 ani, din comuna...

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au depistat un barbat, de 38 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Un autocar a ars ca o torța seara trecuta in comuna Padeș. Mașina se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care a cuprins imediat intregul mijloc de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei explozii care putea…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa in cazul distrus aseara in urma unui incendiu, la Pades. Un sofer de 50 de ani, din Pades, a anutat pompierii ca autocarul pe care il conducea a luat ...

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Politistii au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni si-a agresat sora insarcinata in luna a noua, aruncand spre aceasta cu o pila metalica folosita pentru ascuțirea drujbei. Barbatul a mers acasa dupa ce a consumat alcool, s-a luat la cearta cu…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova,…

- Ieri, 7 ianuarie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, pe raza localitatii Vadu Motilor, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Risca judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit pe trecerea pentru pietoni de un autoturism marca Opel care circula in Micalaca 300, pe sensul de mers spre Podgoria. “Din primele cercetari efectuate la fața locului, s-a stabilit ca un barbat de 65 de ani, in timp ce conducea un autoturism…

- Dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa moartea unui client la un hypermarket din Craiova. Un angajat este principalul acuzat: a manevrat gresit un motostivuitor si un palet cu electrocasnice a cazut peste un client. Și Inspectoratul Teritorial de Munca a deschis o ancheta.

- Au fost implicate doua autoturisme. Potrivit informațiilor pe care le deținem, accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. In urma evenimentului, a rezultat ranirea usoara a trei persoane. La locul accidentului au intervenit doua ambulanțe, care le-au transportat pe victime la Unitatea…

- Seful Politiei Rutiere din Giurgiu s-a ales cu dosar penal de Craciun. El este acuzat de ucidere din culpa, braconaj si nerespectarea regimului de arme si munitii, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV.

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti din județul Suceava. Accidentul s-a produs dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontal. Una dintre mașini era inmatriculata in Bucuresti…

- La inceput a fost doar un conflict verbal, consumat in interiorul unui club din Piața Avram Iancu din Arad. Ulterior, altercația s-a mutat in strada, degenerand in bataie, cu o victima – un polițist din Vladimirescu, aflat in timpul liber – si doi atacatori – despre care se spune…

- Peste 14.000 de produse cu continut pirotehnic au fost confiscate, miercuri, de polițiștii din Alba Iulia, in urma unui control efectuat in zona unei piete din municipiu. Un tanar s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, in 20 decembrie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului…

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce autobuzul unei societati comerciale din judet a ars, in curtea firmei unde era parcat, pompierii stabilind ca focul a fost pus intentionat. “Pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina in curtea unei societati…

- La cateva ore dupa accident, insa, victima a solicitat sprijinul unui echipaj medical, iar investigațiile au aratat ca aceasta a suferit fracturi la un braț, fara a necesita internarea, informeaza turnulsfatului.ro. Prin urmare, a fost sesizat Dispeceratul I.P.J. Sibiu. Acum, șoferul este…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un barbat din municipiu care este banuit ca nu ar fi anuntat politia, dupa comiterea unui accident rutier, in urma caruia o femeie a fost ranita usor. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii rutieri din Sebes l-au identificat pe un barbat de 58 de ani, din Sebes,…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cislau au efectuat mai multe activitati de control pe linie de silvicultura impreuna cu un reprezentant silvic, pe raza localitatii Chiojdu. In urma verificarilor a fost identificat un barbat in varsta de 37 de ani, din localitate, care ar fi taiat si…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a sustras portmoneul unei tinere, in timp ce se afla intr-o gradinița din municipiu. Politistii din Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 36 de ani, ca persoana banuita de comiterea unui furt. Aceasta ar fi profitat…

- Polițistul din Sangeorz-Bai e cercetat penal pentru ucidere din culpa. Polițistul din Sangeorz-Bai care a impușcat mortal un tanar care i-a lovit colegul cu o bata in cap este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Totul dupa ce, noaptea trecuta, polițistul a folosit armamentul din dotare intr-un…

- Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului izbucnit duminica dimineata la doua cladiri din Timișoara care gazduiau spatii comerciale. Incendiul a fost soldat cu decesul unei persoane. La sapte ore de la declansare, incendiul a fost localizat, dar nu si stins, noteaza…

- Ieri, 6 decembrie 2017, in jurul orei 17.30, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Sugag, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.1C, in localitatea Lapusel a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un baimarean de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Somcuta Mare, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj va face cunoscut faptul ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada 30 noiembrie 2017 – 04 decembrie 2017 in toate unitatile sanitare publice, pentru toate specialitatile medico-chirurgicale…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar de ucidere din culpa in urma accidentului de tren de aseara de la Targu Jiu, in care si-au pierdut viata un barbat, de 48 de ani, si un tanar, de ...

- De fiecare data cand bea, face scandal. De data aceasta insa, a intrecut masura: si-a injunghiat fiica in varsta de 12 ani! La intreaga scena au asistat, socate, mama fetei si sora acesteia, in varsta de zece ani. Agresorul este cercetat acum pentru violente in familie. Cum s-a intamplat Incidentul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au identificat in trafic un tanar din judetul Tulcea, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism ce avea numerele de inmatriculare expirate, informeaza Garda de Coasta. Pe timpul legitimarii barbatului,…

- O femeie in varsta de 44 de ani din zona rurala a Sucevei a ajuns ieri dimineața in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, prezentand simptome de colecistita acuta litiazica, acuzand dureri abdominale foarte puternice. Cazul nu ar fi fost unul deosebit și…

- Politistii timiseni au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, pentru a stabili ce s-a intamplat cu doi barbati care sustin ca ar fi fost batuti de politisti si au ajuns la spital, conform unui comunicat de presa al sefului IPJ Timis, Alin Petecel. Citeste si: Tudose anunta o NOUA lege.…

- Politistii din Campeni au identificat, cu operativitate, persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil in valoare de 3.800 de lei. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politie…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit sambata seara dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Barbatul nu s-a asigurat inainte de a traversa. Accidentul s-a petrecut in Galați, pe DN26. Potrivit Libertatea, polițiștii au deschis un dosar penal și in momentul de fața se fac cercetari…

- Situație disperata pentru o familie din Șiria. Copilul de 4 luni a ajuns in stare foarte grava la spitalul din Timișoara, cu suspiciune de meningita și stare septica. Cum s-a intamplat totul? Ei bine, se pare ca bebelușul a inceput sa se simta rau, iar parinții au mers cu el la Centrul de Permanența…

- Cei trei muncitori care au fost prinși sub un mal de pamant in timp ce lucrau la un pod de cale ferata sunt morți. Au fost scoși la suprafața de echipele de intervenție dupa mai multe ore. ”In cazul accidentului de munca de la Peștera Bolii, polițiștii TF efectueaza cercetari (in rem) impreuna…

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal de ucidere din culpa in cazul barbatului gasit ieri mort, intr-un canal afluent al raului Jiu, situat langa DJ 674, in zona Turceni. Momentan, identitatea persoanei decedate nu a putut fi stabilita. Cadavrul ...

- Știri Arad. Polițiștii orașului Lipova cerceteaza un barbat pentru contrabanda cu țigarete. Polițiștii cerceteaza un barbat de 48 ani, din Lipova, care, in calitate de administrator al unei societați comerciale...

- In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 23 – 29 octombrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 243 controale, din care 228 pe drumurile publice, 15 in fondul…

- De necrezut și ireal pare acest incident care s-a consumat miercuri, 1 noiembrie, dis de dimineța, intr-un imobil de pe strada Razboieni din Chișineu Criș. Este vorba de o mama in varsta de 84 de ani, imobilizata la pat de aproximativ doi ani de zile, și de fiul acesteia, de 63 de ani, care in acest…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost preluat de o ambulanța și transportat la Spitalul Județean de urgența Vaslui dupa ce a fost lovit de o mașina al carei șofer a fugit de la locul accidentului. ''Pacientul a fost preluat de o ambulanța și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe…

- O familie formata din doi adulți și doi copii, unul de un an și celalalt de 13 ani, cu toții aflați in autoturism, a trecut prin clipe de groaza. Trebuie sa menționam faptul ca femeia aflata in mașina este insarcinata. Nu cunoaștem inca motivele pentru care autoturismul a parasit carosabilul in decor,…

- Proprietara locuintei il auzise spunand ca lucreaza deja de 17 ore, iar inspectorii trebuie sa stabileasca daca muncitorul era epuizat. De asemenea, politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat,…