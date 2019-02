Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Cluj, în perioada 31 ianuarie – 5 februarie, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au organizat si desfasurat o serie de actiuni pentru menținerea unui climat de siguranta publica pe raza de competenta teritoriala a sectiei. Acțiunea s-a derulat în scopul prevenirii…

- Liceul Tehnologic din Puiești este, din nou, în centrul atenției, cu un nou scandal. De aceasta data, o bataie între doi elevi s-a lasat cu urme adânci. Unul dintre batauși a ajuns la spital cu o plaga taiata.

- Un bebelus de trei luni, din localitatea Manoleasa, judetul Botosani, a ajuns in stare grava la spital, subnutrit, cu o greutate cu 300 de grame mai mica decat a avut la nastere, dupa ce mama, o tanara de 18 ani, l-a hranit doar cu lapte si gris. Directorul medical al Serviciului de Ambulanta Judetean…

- Sistemul de recunoaștere faciala va fi folosit in premiera in Romania, de catre Serviciul de Paza și Protecție. SPP va folosi aceasta componenta de securitate, pentru prima data intr-un summit european, la Summitul de la Sibiu din mai 2019, in contextul preluarii președinției Consiliului Europei, de…

- Opt elevi minori și doi adulți aflați în microbuzul implicat în accidentul din Bihor au ajuns la spital, iar un tânar de 18 ani a murit. Potrivit unui comunicat al ISU Bihor transmis, vineri, în accident au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport elevi în…

- „La accident se deplaseaza 1 autospeciala de stingere tip ASAS, 1 echipaj descarcerare, SMURD Arad, 2 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean”, au mai transmis reprezentanții ISU Arad. Momentan DN 7 este blocat pe ambele sensuri de mers. UPDATE: Cei doi șoferi, incarcerați Potrivit informațiilor…

- Ziua de luni, 3 decembrie, s-a dovedit a fi una fatidica pentru o femeie din Aradul Nou. Aradeanca era cunoscuta ca avand probleme cardiace, dar nimeni nu se aștepta ca acesteia sa i se faca rau și sa cada rapusa de infarct in mijlocul drumului. „Este vorba de o femeie care locuia in zona garii Aradul…